Siete preguntas sobre el gusano barrenador

Ganado. El gusano barrenador afecta al ganado y humanos. (Archivo)

Una frontera cerrada, fotos sacadas de una película de terror, nerviosismo e incertidumbre han sido causadas por un monstruo cuyo nombre no queríamos ni recordar…cual villano de telenovela, el gusano barrenador del ganado (Cochliomyia hominivorax) ha vuelto. Seguramente, podría parecer exagerado llamarle supervillano a una mosca de tan sólo 10 mm pero quédate conmigo, en siete preguntas te platicamos cómo se ha ganado su reputación.

1. ¿Qué es el gusano barrenador del ganado? En 1858, en un hospital de Guyana, el Dr. Charles Coquerel se cruzó con una escena digna de una película de terror. Cinco hombres se presentaron con profundas heridas llenas de gusanos “come-hombres”. El gusano barrenador del ganado (GBG) Cochliomyia hominivorax es un insecto famoso y temido porque al inicio de su ciclo de vida, se alimenta del tejido vivo de cualquier mamífero causando graves lesiones y en los casos más graves, la muerte.

2.¿Entonces el gusano barrenador es una enfermedad? Si, es una enfermedad parasitaria. Cuando las 200 a 400 larvas de GBG eclosionan, comienzan a alimentarse vorazmente de la carne del animal afectado causando un cuadro conocido como miasis . La herida se puede llenar de bacterias y otros insectos causando una infección complicada de combatir para el sistema inmune. Si no se atiende de forma oportuna, entre 7-15 días el animal probablemente morirá.

Gusano. : El ciclo de vida del GBG consta de cinco fases: 1) La mosca hembra deposita sus huevos (en promedio 200-400) en el tejido expuesto de un animal susceptible. 2) Tras 24 horas los huevos eclosionan y las larvas se alimentan y se desarrollan por aproximadamente 7 días adentrándose en el tejido. 3) Cuando las larvas han completado su desarrollo larvario, se desprenden de la herida y se entierran en el suelo donde forman un cascarón o pupa. 4) La pupa permanece en el suelo por aproximadamente 10 días convirtiendo su cuerpo en una mosca adulta. 5) La mosca adulta emerge del suelo y busca un compañero para aparearse y reiniciar el ciclo.

3. ¿Por qué afecta más al ganado que a otros animales? El GBG infesta fácilmente al ganado bovino, equino y ovino debido a que el manejo productivo generalmente implica que los animales se encuentren en grupos numerosos, lo que le facilita a la mosca encontrar un animal susceptible. Además de las heridas accidentales, las derivadas de procedimientos como el herraje, los descornes o aplicación de aretes también son ideales para que la mosca deposite sus huevos, así como en los tejidos delicados como el cordón umbilical de los animales recién nacidos o las ubres de las hembras lactantes.

4. Si es tan peligroso ¿por qué no había escuchado antes sobre este parásito? No es coincidencia que el nombre de este villano hubiese sido guardado al fondo del cajón más polvoriento. En México, este insecto se erradicó hace más de 30 años debido a un monumental esfuerzo de las autoridades mexicanas y estadounidenses a partir de 1972. En conjunto, las autoridades echaron mano de la técnica del insecto estéril . En esta técnica se utiliza radiación en los insectos (cómo la de las plantas nucleares) para generar moscas macho infértiles. Cuando estos machos se aparean con una mosca hembra, no pueden dejar descendencia ya que los huevos no son viables y su ciclo reproductivo se ve completamente detenido. Con la utilización de esta técnica los números de GBG disminuyeron paulatinamente hasta su erradicación en 1991.

5. Si se había erradicado ¿cómo volvió? No es claro cómo inició el brote actual, sin embargo, existen varios factores que lo han facilitado: 1) el tránsito masivo de ganado del sur del continente (potencialmente infestado) hacia el territorio previamente libre de GBG; 2) conforme pasan las generaciones, los métodos de control como los insecticidas o incluso la técnica del insecto estéril pierden poco a poco su efectividad; 3) el cambio climático, como ocurre con muchos insectos, el aumento de tan solo uno o dos grados celsius acelera el desarrollo de las larvas y producen más ciclos de vida cada año.

Aunque el riesgo de una re-infestación se reportó desde 2017, la crisis actual se desató desde marzo de 2024, cuando se activó la alerta sanitaria por GBG en Nicaragua. Siete meses después, en octubre de 2024, nuestro vecino, Guatemala, reportó sus primeros casos. En México, lo hicimos un mes después…

Gusano. Técnica del insecto estéril. 1) Las pupas de machos son sometidas a un tratamiento de radiación esterilizante no letal. 2) Los machos adultos tratados que emergen se liberan cantidades masivas en un área para que copulen con las hembras silvestres. 3) La hembra deposita huevos inviables que no pueden producir gusanos.

6. ¿Qué se está haciendo en México para combatir esta crisis? Las autoridades mexicanas han tomado tres medidas importantes. La principal consiste en la instalación de cercos zoosanitarios en el sur del país (Chiapas, Campeche y Veracruz). En estos puntos se revisan los animales en tránsito y con apoyo de elementos caninos entrenados se detectan heridas por miasis. Además, los animales se bañan con insecticidas y se inyectan con fármacos antiparasitarios. Al mes de febrero, se han detectado y tratado en estos cercos más de 70 casos en ganado de tránsito infestado. Adicionalmente, se ha iniciado la dispersión de mosca estéril zonas consideradas vulnerables. Finalmente, las autoridades han impartido capacitaciones a los productores pecuarios para identificar, tratar y reportar casos en su ganado.

7. Yo ni tengo vacas, ¿por qué esto me afecta? La crisis del GBG nos afecta a todos incluyendo ganaderos, políticos e incluso vegetarianos. Es un problema de salud pública que puede afectar gravemente a personas en condiciones de marginación. Durante esta crisis se han reportado al menos dos personas fallecidas por infestación con GBG en otros países y en los primeros días del mes de marzo de 2025, se detectó un caso en una mujer del estado de Yucatán. Además, el gusano puede infestar también a las mascotas (sí, a Firulais también) y a la fauna silvestre.

La afección al ganado ha atraído mayor atención debido a sus implicaciones económicas y políticas. La ganadería representa un valor de 256,000 mdp, con más de 800,000 mexicanos desempeñando orgullosamente esta actividad y siendo el décimo país con mayor producción en el mundo. El gusano barrenador amenaza a un sector económico importante; aumentando los costos para los productores y disminuyendo la cantidad de animales disponibles para el consumo, lo que podría reflejarse próximamente en el precio del producto final en el mercado (incluso en tus taquitos de arrachera).

Ante esta historia de terror, no es sorpresa que Estados Unidos haya cerrado de forma expedita la frontera en cuanto se reportó la primera detección de GBG en nuestro territorio. Si bien, la exportación de ganado bovino se ha reanudado paulatinamente, el riesgo de que ocurra un nuevo cierre es latente. Esta crisis sigue en proceso, si las medidas de control para GBG serán suficientes y efectivas está por verse…