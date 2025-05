La noche de museos analiza el futuro de estos recintos en comunidades en constante cambio

Museos. Este año, el Consejo Internacional de Museos (ICOM, por sus siglas en inglés) ha propuesto el tema El futuro de los museos en comunidades en constante cambio. Como cada año, el ICOM alienta a la reflexión en torno al papel transformador de los museos en la sociedad. (Inbal)

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de la Coordinación Nacional de Artes Visuales (CNAV) y la Red de Museos, celebran este 18 de mayo el Día Internacional de los Museos. Esta conmemoración invita a reflexionar sobre las transformaciones que ocurren tanto dentro como fuera de los museos, y sobre la manera en que responden de forma creativa y crítica a los cambios de su entorno.

Las transformaciones sociales, culturales, tecnológicas y medioambientales impactan directamente en los procesos curatoriales, de investigación y de mediación de los 18 museos del INBAL, así como en la manera en que se relacionan con sus públicos. Ante este contexto, el INBAL trabaja para que sus museos sean no solo espacios de resguardo y memoria, sino también lugares vivos de encuentro, en constante reinvención, abiertos al diálogo y a la escucha activa con sus comunidades.

Desde esta perspectiva, surge el diverso programa de actividades conmemorativas del Día Internacional de los Museos, que refleja el compromiso de cada recinto con sus comunidades. Te invitamos a ser parte de esta celebración durante todo el mes de mayo, con más de 40 actividades que incluyen exposiciones, talleres, conversatorios, conciertos, sesiones de baile, caminatas, talleres para infancias, ciclos de cine, recorridos especiales y hasta un desfile de moda.

Circuito central

El Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA) ofrecerá el conversatorio Prueba, error y transformación en el trabajo comunitario, el 18 de mayo a las 18 horas, en donde especialistas en trabajo comunitario compartirán sus proyectos y reflexiones sobre los aprendizajes, logros y desafíos que han marcado sus experiencias colaborativas con comunidades. Participarán: Genaro Amaro Altamirano, Josefa Ortega, Cecilia Pompa, Isadora Hastings y Gerson Huerta.

El Museo Nacional de Arte (MUNAL) realizará la visita guiada Bienvenidos al Munal, el 18 de mayo a las 11 horas, en donde el público podrá recorrer el museo de la mano de colaboradores del recinto en un espacio de escucha y diálogo. Participarán Mireida Velázquez, Zyanya Ortega, Ramón Avendaño Esquivel, Luis Josué Martínez y David Caliz. A las 14 horas, se llevará a cabo la charla Desde el museo: nuevas miradas, nuevos discursos para comunidades en transformación, en la cual las curadoras de la próxima exposición, La mujer indígena en el arte, Andrea García y Ariadna Solís, compartirán la visión desde la cual se construye un discurso curatorial, con perspectivas comunitarias y femeninas.

El Museo Nacional de la Estampa (MUNAE) ofreció el taller Círculo feminista de gráfica y bordado. Punta seca sobre acrílico, el sábado 3 de mayo a las 12 horas, dirigido a mujeres a partir de los 15 años donde podrán plasmar sus vivencias en un grabado con la técnica de punta seca que posteriormente será bordado como forma de expresión y memoria colectiva. El martes 13 de mayo a las 9 horas, se ofreció el Taller de Gráfica Móvil (TGM) en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC). El 18 de mayo se realizarán las visitas guiadas El mundo inmaterial. Joy Laville y Territorios Alterados. Ioulia Akhmadeeva, a las 12 horas, a cargo de Lilia Prado y David García, curadores. Las actividades culminarán con el conversatorio virtual Memorias de la Estampa. El Papel de los museos en la difusión de sus acervos, un intercambio de ideas entre instituciones dedicadas al resguardo, conservación, investigación y exhibición de la estampa en nuestro país. Participarán Evelio Álvarez Sanabria, Ana Cabrales, Laura Kasia Castillo, Hazam Jara, José Luis Méndez, Ramiro Rivera y Emilio Payán, a las 19 horas a través de YouTube en el canal del MUNAE.

En este mismo espacio para Noche de Museos, el 28 de mayo a las 18:30 horas, habrá un par de visitas guiadas por las exposiciones El mundo inmaterial. Joy Laville y Territorios alterados. Ioulia Akhmadeeva. El jueves 29 de mayo a las 18 horas, se realizará la conferencia Libro de Artista/Libro-arte: Genealogía en construcción y visita guiada, a cargo de la artista Ioulia Akhmadeeva en el marco de su exposición Territorios alterados; asimismo, impartirá el taller Reencontrar la memoria, con el que busca generar en el público la conciencia sobre los temas de memoria y migración, el viernes 30 y sábado 31 de mayo a las 12 horas.

El Museo Nacional de San Carlos (MNSC) ofrecerá el taller de expresión corporal y pictórica para juventudes, Curaduría de las sensaciones, el 18 de mayo a las 13 horas. Las actividades conmemorativas continuarán el 24 de mayo a la misma hora, con el taller pictórico accesible e incluyente Tiro de composición. El 25 de mayo, también a las 13 horas, se llevará a cabo la sesión de dibujo guiada, Disegno et colore, en la que se invita a participar a vecinos de la colonia Tabacalera, y el 30 de mayo se desarrollará el Taller para infancias Club Patio Oval Curaduría de colores, a las 10 horas, en el que se reflexionará en torno a las cualidades del color a través del arte.

El Laboratorio Arte Alameda (LAA) ofreció la actividad ¡Sticker y Estampa!, el 10 de mayo a las 12 horas, donde se invitó a explorar el universo de las estampas y los stickers, como formas de expresión gráfica urbana. El 18 de mayo a las 13 horas, se realizará la actividad KPOP! LAAB DANCE, en la que las comunidades de fans y bailarines de K-Pop se apropiarán del museo para mostrar a través del baile nuevas formas de expresión. El 24 de mayo tendrá lugar el taller Personalización de tokens, fichas y cartas, en el que podrán convivir coleccionistas de juegos de cartas y crear ilustraciones para sus propias cartas en tokens, a las 13 horas. El 28 de mayo, en el marco de la Noche de Museos, se realizará la actividad Sonidero Puro baile libre, de 16:30 a 20:30 horas. El LAA se convertirá en pista de baile con la presencia de la Nueva Red de Bailadores de la CDMX.

El Museo Mural Diego Rivera (MMDR) ofrecerá el taller Entre murales y tableros. Ajedrez en el museo, el 18 de mayo a las 18 horas, con juegos libres con ajedrez gigante frente al mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. El miércoles 28 de mayo, en la Noche de Museos, se efectuará el Salón Riviera, homenaje a la Salsa, a las 18 horas, con el colectivo Salseros con clase, salsa sin contaminación.

El Ex Teresa Arte Actual (ExTAA) invita a la apertura de la muestra Moneda calle de cultura, el 16 de mayo a las 11 horas, exposición colectiva que celebra la riqueza histórica, arquitectónica y cultural de esta emblemática calle del Centro Histórico de la Ciudad de México, a través de fotografías e infografías. El 18 de mayo, de 11 a 16 horas, se efectuará Tu voz ex Teresa, acción participativa, actividad para escuchar la voz de las y los visitantes, a través de testimonios escritos y en video en relación con sus vivencias en este espacio.

El Salón de la Plástica Mexicana (SPM) ofrecerá el diálogo virtual Día internacional de los museos, con la participación de Julio Carrasco y Cecilia Santacruz, quienes abordarán los orígenes del recinto, el 18 de mayo a las 18 horas, con transmisión por su canal de YouTube. El 21 de mayo a las 12 horas, el Dr. José de Santiago y la Mtra. Angélica Ortega dialogarán sobre el Salón de la Plástica Mexicana / Academia 22, acerca de la relación entre ambas instituciones a lo largo de siete décadas de producción. También se transmitirá en vivo por su canal de YouTube.

La Galería José María Velasco (GJMV) inaugurará la exposición Desde el corazón del barrio. Tepito, raíces profundas, voces que resuenan, el 15 de mayo a las 18:30 horas, la cual reúne el trabajo de diversos artistas que viven o colaboran con el barrio de Tepito. El 22 de mayo tendrá lugar el conversatorio Museos y comunidad a las 18:30 horas, con vecinos, artistas locales y el equipo de la GJMV. El 28 de mayo, dentro de la Noche de Museos, el público podrá disfrutar de una Noche de Dj en la Galería con un artista del barrio, a las 18:30 horas.

Circuito Chapultepec

El Museo de Arte Moderno (MAM) llevará a cabo el programa Memorias para un museo del futuro, el 18 de mayo a las 10 horas, integrado por la visita guiada Cartas a una obra, en la que se recorrerá la exposición Una tuna y una torre de luz sobre un pupitre; el taller para infancias y juventudes con autismo Arte para el autismo. Explosión de color, que busca estimular la vista, el tacto y el olfato al explorar la obra de Gerardo Murillo, Dr. Atl; y el taller para infancias Tejer recuerdos, dirigido a las hijas e hijos de los comerciantes del Bosque de Chapultepec. El 24 de mayo a las 13 horas habrá una visita guiada titulada Acciones en tránsito, recorrido no convencional por la exposición La aparición de lo invisible. Arte no figurativo en México, 1948-1978. El 28 de mayo a las 19 horas, en la Noche de Museos, se invita a participar en la actividad Seguir apareciendo: Arte no figurativo, hoy, con una visita a la exposición La aparición de lo invisible. Arte no figurativo en México, 1948-1978 de la mano de los artistas Mariana Paniagua y Roberto Carrillo. Finalmente, el 30 de mayo, se realizará el taller para niñas y niños Utopías sin Fronteras, a las 10 horas.

Circuito sur

El Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo (MCEDRYFK) ofrecerá Fijas y mutables. Desfile de modas, el 17 de mayo a las 12 horas, con prendas hechas de madera, alambre y otros materiales no convencionales, a cargo de estudiantes del Taller de Producción de Modas de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. El 18 de mayo, a las 11 horas, se desarrollará la charla-taller Cápsula del tiempo, una memoria colectiva para la formulación de un mejor futuro y el 28 de mayo, de 19 a 21 horas, se invita a participar en la charla-taller Interacciones híbridas. ¿Cómo puedo utilizar la IA para ampliar mi experiencia en el museo?, en la que se explorarán las formas en que museos de todo el mundo utilizan la inteligencia artificial para crear experiencias fascinantes para sus audiencias.

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG) ofrecerá el encuentro Cocinar para compartir, el 18 de mayo, a las 12 horas, con el colectivo La milpa, la escuela, y el 22 de mayo, a las 19 horas, ofrecerá la conferencia Terrazas en la Ciudad de México: prácticas agrícolas, memoria y tradición, que destaca la importancia de los sistemas agrícolas en terrazas del sur de la ciudad. Finalmente, ofrecerá el ciclo de cine Historias en tránsito. Ciclo de cortometrajes sobre migración y refugio, el 29, 30 y 31 de mayo, a las 19 horas, con la proyección de una serie de cortos que abordan historias sobre exilio y migración, dos grandes fenómenos que están transformando al mundo, en colaboración con la Casa Refugiados y el Centro de Capacitación Cinematográfica.

En los estados

La Tallera, en Cuernavaca, Morelos, ofrecerá el 15 de mayo a las 16 horas el conversatorio El eterno regreso a casa, y el 17 de mayo a las 12 horas inaugurará la exposición El tiempo está fuera de quicio II, segunda revisión al acervo de la Sala de Arte Público Siqueiros – La Tallera.

El Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ) presentará la exposición Raíces móviles: la vida migrante de las plantas, el 15 de mayo a las 18 horas, en colaboración con la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el Centro Cultural Quinta Gameros. El mismo día a las 17 horas dará la conferencia La Biodiversidad y su impacto en el bienestar humano, a cargo del Dr. Pablo Lavín, docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. El 17 de mayo a las 10 horas se llevará a cabo la caminata urbana Jane’s Walk Kids para conocer la arquitectura y la biodiversidad que rodean al museo. En colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el Centro Cultural de las Fronteras ofrecerá el concierto Sesión de VJ + DJ en el Museo, el 17 de mayo a las 19 horas, en la que se combinan imagen, movimiento, luz y sonido para dialogar con la arquitectura y el entorno urbano. Finalmente, el viernes 23 de mayo a las 18 horas ofrecerá la lectura En Voz Alta: Poemas al Aire Libre, con 12 poetas que recitarán sobre temas como desierto y ciudad, mujeres, infancia y diversidad, así como memoria y futuro.