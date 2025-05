CICESE: Población de foca de puerto disminuye drásticamente en Baja California

Población. Además de estimar las tendencias de la población de Phoca vitulina richardii en Baja California, el grupo de investigación evaluó la relación que tienen dichas tendencias con la temperatura superficial del mar.

Entre 2016 y 2022, la población de foca de puerto del Pacífico (Phoca vitulina richardii), que habita en las costas e islas de la península de Baja California, se redujo a menos de la mitad.

Este descenso está asociado al aumento de la temperatura superficial del mar y a las actividades de extracción de piedra bola, factores que influyen en la disponibilidad de alimento para la especie y afectan negativamente su hábitat.

El hallazgo fue resultado de una investigación desarrollada por estudiantes e investigadores del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad de las Américas Puebla.

En el artículo Decrease in Pacific harbor seal counts in the Southern California current large marine ecosystem, publicado en abril de este año en la revista Biodiversity and Conservation, el grupo de investigación especifica que el número de focas pasó de 7 mil 380 a 2 mil 863 en el periodo de estudio; esto representa una disminución del 61.2 por ciento.

María Guadalupe Ruiz Mar, primera autora del artículo y estudiante del doctorado en Ciencias de la Vida del CICESE, comentó que los datos fueron obtenidos a partir de conteos realizados en 2016, 2018, 2019 y 2022, en toda el área de distribución de la foca en la península de Baja California

“En todas las colonias está disminuyendo el número de focas, tanto en cada sitio como en el conteo total para toda el área de Baja California. La caída es drástica, sí es importante”, apuntó.

Campañas aéreas

En México, la foca de puerto únicamente habita en Baja California y se distribuye en nueve islas y archipiélagos: Coronado, Todos Santos, San Martín, San Jerónimo, Natividad, Cedros, San Benito, San Roque y Asunción, así como en algunos sitios costeros.

Para realizar la investigación, el grupo llevó a cabo campañas aéreas en todos los sitios de la península de Baja California donde habita la especie, las cuales consistieron en sobrevuelos en avioneta, a una altura aproximada de 300 metros. Desde la avioneta se capturaron fotografías que posteriormente fueron utilizadas para el conteo de las focas.

Para el procesamiento de las imágenes utilizaron el software Image Pro Plus, que tiene la función de contabilizar las focas después de que son identificadas y marcadas manualmente para generar una base de datos con los conteos por foto.

Los datos obtenidos fueron analizados con modelos estadísticos para conocer las tendencias de la especie a través del tiempo, con lo que comprobaron que la población va en descenso, tanto si se observan los datos por colonia como en el conteo total de todo Baja California.

Temperatura y disturbio

Además de estimar las tendencias de la población de Phoca vitulina richardii en Baja California, el grupo de investigación evaluó la relación que tienen dichas tendencias con la temperatura superficial del mar.

Lo que encontraron fue que se registró un incremento de aproximadamente 0.7 grados centígrados en la temperatura superficial del mar, lo que, mediante modelos estadísticos, se relacionó con el descenso de la población de focas.

Guadalupe apuntó que el aumento de la temperatura del mar provoca un efecto directo en la disponibilidad de alimento para la especie porque sus presas se mueven a otros sitios.

El grupo de investigación también evaluó el impacto que tiene sobre la abundancia de la especie la actividad de extracción de piedra bola que se realiza en costas de la península de Baja California.

Mientras que en campañas de muestreo realizadas en 2009 se reportaron 44 colonias a lo largo de toda la costa de Baja California, en las campañas realizadas entre 2016 y 2022 solamente fueron identificadas cuatro colonias.

“La actividad de extracción es demasiado perturbadora para ellas”, advirtió Guadalupe, “son muy susceptibles al disturbio ya que inmediatamente huyen al agua y se ha reportado anteriormente que en la temporada de lactancia provoca que haya una disminución en los eventos de amamantamiento”.

Precisó que actualmente no hay datos disponibles para confirmar o descartar que la foca esté migrando hacia el norte, pero por estudios previos se sabe que no es una especie migratoria e incluso no se mueve entre colonias.

Sin embargo, en el segundo capítulo de su tesis doctoral, Guadalupe realizará análisis genéticos para determinar si existen migraciones recientes en islas, es decir si están migrando de costas a islas de la península.

Guadalupe desarrolla su investigación codirigida por la doctora Gisela Heckel Dziendzielewski, investigadora del CICESE, y la doctora Yolanda Schramm Urrutia, investigadora de la UABC.

Hallazgos como los obtenidos en la investigación doctoral de Guadalupe son los que permiten a autoridades gubernamentales y organizaciones dedicadas a la conservación diseñar e implementar medidas que protejan a la especie.