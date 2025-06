Las bondades de los Maíces Nativos

Maíz. Figura 1.- Maíces nativos de la región Mezcalapa, Chiapas. (Olinda Velázquez.)

México produce alrededor de 42 millones de toneladas de maíz al año, lo que lo convierte en uno de los cultivos más importantes del país. Aproximadamente un 80% de la superficie sembrada corresponde a cultivos de temporal, donde los pequeños productores juegan un papel clave, pues destinan gran parte de su cosecha para autoconsumo. Esta práctica contribuye de manera significativa a la seguridad alimentaria de las comunidades rurales más pobres y por tanto vulnerables (Fernández Suárez et al., 2013).

Por otra parte, aunque los maíces mejorados (híbridos), cubren una parte importante de la demanda de la agroindustria mexicana, solo representan el 20% del área total cultivada. Adicional a esto, su producción está concentrada en sistemas de riego del noreste de México donde además se registra un uso notable de agroquímicos (Fernández Suárez et al., 2013).

Además, México mantiene una relación muy cercana con el maíz que se ve reflejado en el desarrollo de un sistema culinario basado en este grano. Esta conexión ha convertido al maíz en un alimento esencial, lo que ha impulsado y promovido la generación de una amplia variedad de razas o morfotipos nativos de maíz (Ureta et al., 2020; Pérez Ruiz et al., 2024).

Maíz. Figura 2.- Maíz infestado por gorgojo del maíz. (Ayline García)

Esta diversidad está íntimamente ligada a los pequeños productores quienes han mantenido un vínculo a través de múltiples generaciones dedicándose a cultivarlos, seleccionarlos y proteger este germoplasma. Este proceso se sustenta y está vinculado al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas de México, quienes son reconocidos como los herederos, custodios y mejoradores del germoplasma nativo (Fernández Suárez et al., 2013; Pérez Ruiz et al., 2024)

Es por ello que México es considerado el centro de origen del maíz (Zea mays L), debido a que alberga una incomparable riqueza de diversidad de germoplasma. En el territorio mexicano están presentes 59 de las 220 a 300 razas de maíz registradas en el continente americano (Martínez et al., 2023).

Esta diversidad de germoplasma resulta de la interacción entre sistemas orográficos, condiciones ambientales y factores culturales característicos de cada región. En el estado de Chiapas, convergen estos elementos convirtiendolo así en uno de los estados con mayor diversidad genética del maíz (Torres-Morales et al., 2022). En este estado, la región Mezcalapa es una de las regiones en donde existen grupos étnicos quienes custodian el germoplasma de la región, conservando una diversidad de más de 18 variedades (figura 1).

Los productores enfrentan desafíos significativos en el almacenamiento de los granos de maíz, particularmente por el ataque de diferentes plagas como es el caso de los insectos. Entre estos, el gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais Motschulsky) (figura 2 y 3) destaca como la principal plaga de granos almacenados. Este escarabajo tiene una distribución mundial y que ocasiona entre un 10 a 20% del daño en granos almacenados. Es importante destacar que las afectaciones pueden ser tanto en el grano almacenado como en el maíz que está en el proceso de secado en la parcela (Jiménez-Galindo et al., 2023).

Maíz. Figura 3.- Gorgojo del maíz. (Ayline García)

La infestación puede verse afectada por las propiedades de los granos que van desde la dureza, el contenido de almidón o el contenido de metabolitos secundarios, factores que pueden inhibir el desarrollo del insecto e incluso causar su mortalidad. En ese sentido, las variedades de maíces nativos pueden poseer propiedades que limiten el desarrollo del gorgojo y que pueda ayudar a los productores a su almacenamiento prolongado.

En el Instituto de Ecología, en los laboratorios de Entomología Molecular y Ecología Química se desarrollan actividades de investigación enfocadas en conocer las bondades de algunas variedades de maíces nativos del estado de Chiapas tienen y en cómo estas propiedades le confieren resistencia a la infestación por gorgojo del maíz.

Bibliografía

Fernández Suárez, R., Morales Chávez, L. A., & Gálvez Mariscal, A. (2013). Importancia de los maíces nativos de México en la dieta nacional: Una revisión indispensable. Revista fitotecnia mexicana, 36, 275-283.

Jiménez-Galindo, J. C., Castillo-Rosales, A., Castellanos-Pérez, G., Orozco-González, F., Ortega-Ortega, A., Padilla-Chacón, D., Butrón, A., Revilla, P., & Malvar, R. A. (2023). Identification of Resistance to the Corn Weevil (Sitophilus zeamais M.) in Mexican Maize Races (Zea mays L.). Agronomy, 13(2), Article 2. https://doi.org/10.3390/agronomy13020312

Martínez, O., Ojeda, A. C., Hayano-Kanashiro, C., Reyes Valdés, M. H., Hernández, J. L. P., & Simpson, J. (2023). Criteria for prioritizing selection of Mexican maize landrace accessions for conservation in situ or ex situ based on phylogenetic analysis. Frontiers in Ecology and Evolution, 11. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1139377

Pérez Ruiz, R. V., Aguilar Toalá, J. E., Cruz Monterrosa, R. G., Rayas Amor, A. A., Rodríguez, M. H., Villasana, Y. C., & Pérez, J. H. (2024). Mexican native maize: Origin, races and impact on food and gastronomy. International Journal of Gastronomy and Food Science, 37, 100978. https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2024.100978

Torres-Morales, B., Rocandio-Rodríguez, M., Santacruz-Varela, A., Córdova-Téllez, L., Coutiño-Estrada, B., López-Sánchez, H., Torres-Morales, B., Rocandio-Rodríguez, M., Santacruz-Varela, A., Córdova-Téllez, L., Coutiño-Estrada, B., & López-Sánchez, H. (2022). Morphological and agronomic diversity of seven corn races from the state of Chiapas. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 13(4), 687-699. https://doi.org/10.29312/remexca.v13i4.2956

Ureta, C., González, E. J., Espinosa, A., Trueba, A., Piñeyro-Nelson, A., & Álvarez-Buylla, E. R. (2020). Maize yield in Mexico under climate change. Agricultural Systems, 177, 102697. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2019.102697