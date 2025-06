“Escarabajos melífagos” y “escarabajos de las flores”: Diversidad e importancia ecológica

Escarabajo Escarabajo melífago Cotinis ibarrai Deloya y Ratcliffe, descrita en 1988 del bosque templado y bosque de niebla, en la Sierra Madre del Sur en el estado de Guerrero, México.

Los “cetoninos” (Scarabaeidae: Cetoniinae) son escarabajos conocidos como “escarabajos de las flores” y “escarabajos melífagos”. Es uno de los grupos más atractivos dentro del orden Coleoptera debido a que los adultos pueden presentar colores iridiscentes, metálicos o esmaltados, en patrones complejos, así como colores marrones y negros opacos o con tonos muy brillantes. El tamaño puede variar de 10 mm hasta más de 100 mm de longitud. Al igual que otros insectos como las mariposas, moscas, abejas y hormigas, tienen metamorfosis completa (condición holometábola), es decir que pasan por cuatro etapas de desarrollo: huevo, larva, pupa y adulto. Los Cetoniinae están presentes en prácticamente todas las regiones biogeográficas del mundo, y ausentes en las islas oceánicas y en las regiones subpolares y polares. La mayor diversidad de géneros se encuentra en la región afrotropical, y la mayor diversidad de especies, se encuentra en los bosques tropicales (Krikken 1984). Actualmente se conocen 4,749 especies y 508 géneros de Cetoniinae (Schoolmeesters 2025), de las cuales en América habitan 401 especies de 59 géneros, que representan el 8.44 % de las especies de Cetoniinae del planeta.

En México se conocen 155 especies repartidas en 32 géneros, las cuales prácticamente se distribuyen desde las zonas áridas, bosques templados, bosques fríos, hasta las selvas tropicales, esta diversidad de tipos de vegetación ha favorecido para que los “escarabajos de las flores” y “escarabajos melífagos” tengan también una diversidad de especies mayor con respecto a otros países del continente, debido a que el país se encuentra ubicado entre dos regiones biogeográficas, Neartica y Neotropical, posicionándolo en primer lugar con 38.7% de la riqueza total de cetoninos en el continente americano. Un aspecto a destacar es que, además de la gran diversidad de especies encontrada en el país (155 especies) , el 45 % (70 especies) son exclusivas de la República Mexicana y se encuentran distribuidas en 28 estados. De las 70 especies exclusivas de México, 54 de ellas fueron descritas en 178 años (1833 a 2010: promedio 3 especies/década) y solo 16 especies se describieron en los últimos 13 años (2011 – 2023: promedio 8 especies/década).

¿ Qué sabemos de estos escarabajos en Veracruz ? Después de Chiapas (63 especies), el estado de Veracruz ocupa el segundo lugar a nivel nacional con 57 especies y 16 géneros, lo cual representa el 37% de todas las especies de Cetoniinae registradas en el país. Es importante mencionar que la última especie de escarabajo melífago descrita recientemente para México en 2023 fue Amithao miradorensis Gasca-Alvarez y Deloya, colectada en la “Finca El Mirador” en Totutla, Veracruz, y dedicada a esta finca cafetalera. En su diccionario geográfico para los volúmenes de “Insecta” de la “Biología Central Americana” publicados entre los años 1879 hasta 1915, Selander y Vaurie (1962) mencionaron que “…Mirador” o “El Mirador” probablemente siempre se refiere a la finca El Mirador en el centro-oeste de Veracruz. El relato de Goldman (1951, págs. 275-276) sobre su visita a la hacienda en 1894 incluye la siguiente información: “La finca había estado en posesión de la familia Sartorius durante muchos años. Está ubicada en la ladera de la montaña a 1,167 metros de altitud, con niveles superiores e inferiores de fácil acceso, en una región que presenta una riqueza faunística y florística extraordinariamente variada. Los miembros mayores de la familia Sartorius se interesaban por la historia natural. El Mirador fue visitado por varios naturalistas pioneros, incluyendo a Sumichrast, quien realizó extensas colecciones allí” (Gasca-Álvarez y Deloya 2023).

Escarabajo. Escarabajo melífago Amithao miradorensis Gasca-Álvarez y Deloya, especie descrita recientemente en 2023 en el área de influencia del bosque de niebla, centro del estado de Veracruz, México.

Importancia funcional y ecológica. Las larvas o gusanos son blanquecinas y tiene la forma típica de “C”, y exhiben un comportamiento particular, ya que al ser molestadas se desplazan sobre su dorso, coloquialmente “patas para arriba”, sobre su “espalda” y huyen reptando. Las larvas son principalmente saprófagas y se alimentan de materia orgánica descomposición. Pueden habitar en troncos podridos, entre las raíces de epifitas, en huecos de árboles; algunas especies (52) están asociadas a desechos de nidos de hormigas o viven en suelos llanos (Krikken 1984, Deloya 1988, Solís 2004). Las larvas de este grupo tienen una de las funciones ecológicas más importantes en los ecosistemas, ya que al ser degradadores de la materia orgánica vegetal agilizan el reciclado de nutrientes. Los adultos son de hábitos diurnos y son visitantes frecuentes de las flores donde se alimentan de polen y/o néctar, frutos maduros de diversas familias de plantas tanto silvestres como cultivadas, así como de fluidos o exudados como savia, mucílago, y raramente se alimentan de tejidos verdes como tallos y hojas (Di Iorio 2014). En África, se ha comprobado que la comunidad de los escarabajos de las flores, tienen potencial como bioindicadores de la salud de los ecosistemas ante los cambios en la modificación de los hábitats naturales (Bouyer et al. 2007, Touroult y Le Gall 2013). Solo algunas especies tienen importancia económica, ya que los adultos dañan las flores y frutos, mientras que las larvas pueden dañar raíces y tubérculos. En general, los adultos, contribuyen a la polinización de varios grupos de plantas tanto silvestres como cultivadas.

Los cetoninos además de ser un grupo muy diverso en México, también juegan un papel importante en el ecosistema, de ahí la importancia de aumentar los esfuerzos para evaluar su diversidad en los diferentes hábitats presentes en el país, poder conservarlos y describirlos, antes de que sus poblaciones desaparezcan por la intensificación y los cambios de uso de suelo que va en aumento , ya que aun cuando a nivel mundial ha aumentado la descripción de nuevas especies, estas también están amenazadas y presentan un declive en sus poblaciones, e incluso se están extinguiendo antes de ser nombradas por la ciencia.

1Red de Interacciones Multitróficas, INECOL, México; 2Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia