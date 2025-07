Óscar Davis, Galileo Galilei, la ACMor y “La Unión de Morelos”, una combinación única en la divulgación de la ciencia y la ingeniería

Óscar Davis Óscar Davis, quien hasta hace muy poco fue el Jefe de Redacción de La Unión de Morelos.

Hay varios personajes que son importantes en esta historia. Uno de ellos fue, nada menos que Galileo Galilei, pero no el “padre” del método científico del siglo XVI, sino Galileo Galilei Martínez; oriundo del municipio de Ayala, Morelos, quien resultó lesionado en un accidente automovilístico en 2007 y cuyo incidente fue reportado en “La Unión de Morelos”, que leyó el Presidente de la ACMor de ese entonces y le permitió conocer al otro personaje, el más importante de esta historia, el Sr. Óscar Davis, quien hasta hace muy poco fue el Jefe de Redacción de ese periódico. El Sr. Davis detectó inmediatamente que el interés de la Academia de Ciencias de Morelos, A. C. (ACMor, fundada hace 32 años) por divulgar la ciencia, se podría transformar en una sección del periódico, que saliera todos los lunes, el día de mayor circulación.

La columna de los lunes se titula “La Ciencia desde Morelos para el Mundo”, la cual le hace honor a su contenido y alcance. En Morelos se hace ciencia, tecnología e ingeniería de clase mundial y es esa la materia prima para que “La Unión de Morelos”, bajo el comando editorial del Sr. Davis y en conjunto con el Comité Editorial que la ACMor formó para supervisar la calidad de las contribuciones, contemos hoy en día con 832 artículos publicados principalmente por miembros de la Academia (que actualmente es integrada por 168 investigadores) y que están disponibles en internet (bit.ly/3GZkxTE, bit.ly/3F9SvUU). Cada lunes, ininterrumpidamente desde el 9 de julio de 2007, se ha publicado un artículo de divulgación en “La Unión de Morelos”. Un “pequeño” periódico morelense ha logrado eso, gracias a la colaboración de cerca de numerosos autores y10 Comités Editoriales de la ACMor. Sólo alguien que tiene una enorme vocación y el refinado oficio de periodista, como el Sr. Davis, ha podido acompañar y hacer posible, siempre tras bambalinas, este éxito de la ACMor y “La Unión” que debe celebrarse y difundirse.

La columna de los lunes ha tenido, sólo en los últimos 3 años, cerca de 450,000 visitas.

Lo anterior hubiera sido suficiente para poner a La Unión de Morelos, con la permanente participación de la mano invisible, pero muy efectiva, del Sr. Davis, entre los diarios más importantes del mundo, en lo que ha divulgación de la ciencia se refiere. Sin embargo, con la participación de matemáticos y químicos de la ACMor, el Sr. Davis convenció nuevamente a los Sres. Estrada, de incluir una sección de “retos científicos” en el periódico. Este proyecto publicó, por varios años, una viñeta en la parte inferior de una página fija del diario, en donde se publicaba ya sea un “reto de matemáticas” o un “reto de química”. En ellos se invitaba a los lectores a resolver el reto, que se publicaba lunes, miércoles y viernes, para luego ver la solución al reto, que se publicaba los domingos. Los retos matemáticos se publicaron del 6 de abril del 2009 al 30 de marzo del 2012; los retos de química se publicaron del 4 de abril del 2012 al 7 de abril de 2019.

Por otra parte, en una reunión que tuvo el Presidente de la ACMor con el Sr. Davis y el Dr. Antonio del Rio (miembro y Ex Presidente de la ACMor) se discutió la necesidad que había de que los científicos y tecnólogos de Morelos, pudieran tener una columna de opinión en un medio de comunicación del Estado. Al Sr. Davis le gustó la idea y nuevamente convenció a los Sres. Estrada para que hubiera ese espacio en el periódico. A partir del enero de 2010 se inició esa columna, que se ha publicado ininterrumpidamente todos los miércoles en La Unión de Morelos. Cuando se discutió el nombre de la columna, no fue difícil llegar a “Sin embargo se mueve...”, en honor desde luego a Galileo Galilei (que no Martínez…). Esta columna, coordinada desde entonces y hasta hace muy poco por el Dr. del Rio, ha publicado 780 artículos (bit.ly/44N9pmM).

En otra reunión muy afortunada del Dr. Arnoldo Bautista, miembro de la Academia de Ingeniería de México, con el Sr. Davis, le comentó que tenía una columna que se llamaba “Sólo para ingenieros”, que circulaba en una lista de correos de ingenieros y el Sr. Davis, nuevamente con su sagacidad periodística, le propuso que se generara una sección en “La Unión” que se llamara “Ingeniería para Todos”. Aunque el periódico ya tenía una exitosa sección de ciencia los lunes, el Sr. Davis, nuevamente, con su enorme poder de gestión, les propuso a los Sres. Estrada, crear otra sección en La Unión, que también apareciera los lunes. Los Sres. Estrada muy generosamente aceptaron y el 10 de junio de 2013 se inició la sección “Ingeniería para todos”, coordinada desde entonces por el Dr. Bautista, que ha publicado 612 artículos.

Pero todavía hay más. Resulta que La Unión, había tenido en el pasado una sección de astronomía, que se publicaba los sábados. El asunto es que no era muy regular y el Sr. Davis, otra vez haciendo gala de sagacidad periodística, me contactó y me propuso, ya que sabía que yo soy astrónomo aficionado, que coordinara esa sección. No pude decirle que no y desde el 2010 coordino esa sección de los sábados, en donde se han publicado, ininterrumpidamente desde entonces, 780 artículos sobre astronomía (bit.ly/43mJHDb) que han escrito algunos colegas astrónomos, pero sobre todo se han publicado textos de astronomía generados por la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, el Instituto de Astronomía de la UNAM, El Colegio Nacional o bien por la Agencia NASANET.

Contando todas estas secciones, en algún momento sólo los jueves no salía una nota de ciencia, tecnología o ingeniería en La Unión. ¿Será que el Sr. Davis no nos propuso alguna otra sección para ese día por ser quizás el de menor circulación y visibilidad del periódico? o ¿Porque si lo hacía, resultaría demasiado evidente que un periódico de Morelos, con sus normales secciones de política, deportes y nota roja, tuviera demasiada ciencia? Viéndolo de otra manera, el Sr. Davis, poco a poquito, muy sigilosamente, y casi sin que nos percatáramos de ello, fue convenciendo a buena parte de los científicos y tecnólogos de Morelos para que trabajáramos gratis para La Unión. Sólo por eso, La Unión debería darle un buen bono de productividad al Sr. Davis. Desde luego, no hay nada más importante para alguien que escribe, en este caso los científicos de Morelos, que ser leídos.

No conozco a otro Jefe de Redacción de un periódico, que haya convencido a los dueños de un diario, en este caso los señores Don Mario Estrada Sr. (QEPD) y el Lic. Ricardo Estrada, los Directores del periódico en estos años, para que dedicaran tal cantidad de espacio en su diario, a la divulgación de la ciencia y la ingeniería. Mi reconocimiento a los Sres. Estrada por apoyar este enorme esfuerzo. Tampoco conozco a otro periodista con el carácter, interés, vocación, sagacidad y oficios periodísticos, determinación, capacidad de trabajo y compromiso, como el Sr. Davis, quien ha sido, siempre sin ser visto, el factor clave para el éxito de estos proyectos.

¡Enhorabuena a La Unión! ¡Felicidades a la ACMor! Mi reconocimiento y felicitación muy especial y cordial al Sr. Davis, a quien, a pesar de seguirle hablando de Usted después de muchos años de conocerlo, lo considero una de las personas más significativas que he conocido.

*Instituto de Biotecnología, UNAM (enrique.galindo@ibt.unam.mx)