UABJO inaugura exposición colectiva “Papalote: Un regreso a la infancia”

La Dirección de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) invita al público a disfrutar de la exposición colectiva Papalote: Un regreso a la infancia, que abrirá sus puertas el próximo 15 de agosto de 2025 a las 12:00 horas en las Galerías Frontal y Shinzaburo Takeda del Edificio José Vasconcelos, Ciudad Universitaria.

La muestra reúne a más de 50 artistas, entre ellos Johan Eslama, Kati Sandmann, Cerza Alu Harp, Víctor Velasco, Conrado H. Álvarez Carrasco “Chac”, Flor Vásquez Valencia, Raúl Moreno, Ashly Paola, Elizabeth Lázaro, Jacinto Cruz, Rocío Olguín Nava, Laura Rivera, Fernando Sebastián Ángeles, Tehuana Traidora, Miguel Alvarado, María Harrinzon, Fabiola Ojeda, Alexander Grutas, Cardomomo Molina, Ibrahim Aquino Morales, Felicitas Carmen Alvarado, entre otros creadores que, con técnicas y estilos diversos, reinterpretan el papalote como símbolo de juego, libertad y memoria.﻿

Papalote: Un regreso a la infancia propone un viaje visual y emocional hacia los recuerdos más puros y creativos de la niñez, evocando la alegría de elevar un papalote al viento y la conexión con nuestras raíces culturales. La entrada es libre y la programación está pensada para que personas de todas las edades puedan disfrutarla, reafirmando el compromiso de la UABJO con la promoción del arte y la cultura en Oaxaca.