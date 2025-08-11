Agave maximiliana y raicilla: tradición, ciencia y conservación desde Jalisco

Planta. El Agave maximiliana Baker.

El Agave maximiliana Baker es, probablemente, uno de los magueyes más importantes —cultural y económicamente— del estado de Jalisco. Su verdadero esplendor se revela en la producción de la raicilla, un destilado que encapsula la autenticidad y la tradición de las regiones donde esta especie prospera. En el libro: “Manejo agrobiotecnológico para la producción y conservación de Agave maximiliana Baker” editado por el CIATEJ, se resalta el papel de México como centro de origen y diversidad del género Agave, gracias a su compleja geografía y variedad de microclimas, particularmente en la zona de transición del occidente de Jalisco. Esta riqueza natural y cultural ha dado lugar a una relación histórica y simbiótica entre las comunidades locales y especies como Agave maximiliana. No obstante, la creciente demanda de productos derivados del agave enfrenta a esta especie a amenazas como la sobreexplotación, el cambio climático y la pérdida de hábitat. Ante este panorama, el libro propone integrar el conocimiento tradicional con herramientas biotecnológicas para lograr un manejo sustentable que garantice su conservación, manteniendo tanto su importancia ecológica como su valor cultural (Descargar libro aquí).

Además, es importante destacar que este libro es interactivo, ya que cada uno de sus capítulos incluye videos complementarios que enriquecen la experiencia de lectura y facilitan la comprensión de los temas abordados. Esta característica lo convierte en una herramienta accesible y práctica, especialmente pensada para productores de raicilla, técnicos y personas interesadas en el aprovechamiento sustentable del Agave maximiliana. A través de estos materiales audiovisuales, se busca vincular el conocimiento científico y técnico con los saberes tradicionales, promoviendo así un manejo más informado y sostenible de esta especie emblemática de Jalisco.

Biología de Agave maximiliana Baker

Agave maximiliana Baker es una especie endémica del occidente de México, especialmente de Jalisco, que se caracteriza por su roseta solitaria de hojas lanceoladas y un escapo floral que puede alcanzar hasta 8 metros de altura. Se reproduce tanto sexual como asexualmente y tiene un ciclo de vida de 7 a 10 años. Su floración es polinizada principalmente por murciélagos, pero también por insectos y aves. Las flores son hermafroditas y presentan protandria, lo que favorece la polinización cruzada. Después de producir semillas, la planta muere, ya que es monocárpica.

Ver video

Cultivos para el aprovechamiento comercial y manejo agroforestal

Ver video

Alternativas viables para la producción de semillas y plantas

El capítulo presenta métodos biotecnológicos viables para la producción y conservación de Agave maximiliana, destacando la polinización controlada in casa como estrategia para asegurar semillas con características genéticas deseables, mediante técnicas precisas de recolección, almacenamiento y aplicación de polen. También se aborda la viabilidad del polen mediante tinciones especializadas y su conservación a largo plazo. Además, se propone la micropropagación in vitro como alternativa para producir plantas a gran escala, a partir de hijuelos desinfectados y cultivados en medios específicos bajo condiciones controladas, contribuyendo así a la sostenibilidad y disminución de la presión sobre poblaciones silvestres.

Ver video

Conservación in situ y ex situ

Ver video

Raicilla: tradición destilada y promesa para pequeños productores

La raicilla, destilado artesanal de Jalisco con raíces profundas en la tradición agavera, ha pasado de la clandestinidad a convertirse en un símbolo cultural con Denominación de Origen desde 2019. Elaborada principalmente a partir de Agave maximiliana mediante procesos tradicionales como la cocción en hornos de tierra y la fermentación en tinas de madera, su producción representa una fuente de sustento para pequeños productores. Gracias al trabajo del Consejo Mexicano Promotor de la Raicilla y al reconocimiento como Sistema Producto Nacional, se han fortalecido tanto su regulación como su valor en el mercado. Hoy, la raicilla se consolida como una bebida auténtica que une territorio, cultura e innovación agrobiotecnológica en favor del desarrollo sustentable y la preservación del agave.

Ver video

El libro/manual “Manejo agrobiotecnológico para la producción y conservación de Agave maximiliana Baker”, fue desarrollado gracias al apoyo del Programa de Difusión y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación (DyD) 2023, con número de proyecto 10599, impulsado por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ejecutivo Estatal (SICyT) y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco (COECyTJAL).