Universidad Amerike llega a Puebla con una propuesta educativa disruptiva y de vanguardia

Escuela. La inauguración de La Universidad Amerike.

La Universidad Amerike, institución privada de formación profesional con un modelo académico internacional, ha anunciado oficialmente la apertura de su nuevo campus en Puebla.

A partir del 18 de agosto iniciará actividades académicas en San Andrés Cholula, consolidando así su presencia en cuatro sedes estratégicas del país: Ciudad de México, Guadalajara, Estado de México (Satélite) y ahora Puebla.

Fundada en 2018 con operaciones académicas derivadas de un proyecto iniciado en 2017, Amerike ha ganado reconocimiento nacional e internacional por su enfoque en carreras innovadoras orientadas a la tecnología, la creatividad, los medios digitales, el deporte y la salud.

Puebla es el clúster universitario más importante del país, y para nosotros representa un pilar estratégico en nuestra expansión. Amerike llega con un modelo educativo completamente disruptivo y un producto académico que no existía en la región.

Modelo europeo e industria realAmerike basa su modelo educativo en estándares europeos consolidados, en colaboración directa con universidades hermanas como ENTI‑UB, EUSES-UdG y EUSES‑URV en España.

A través de estas alianzas, se ofrecen masterclasses virtuales, programas de movilidad académica de 6 a 12 meses y revalidación de materias cursadas en el extranjero.

Este modelo es altamente práctico y se fundamenta en la filosofía learning by doing (aprender haciendo), donde el 90% del aprendizaje se da mediante la experiencia directa. Además, los docentes no son profesores tradicionales, sino expertos activos en la industria: músicos reconocidos, desarrolladores de videojuegos de talla internacional, profesionales del deporte y creadores de contenido audiovisual.

Oferta académica: carreras con visión de futuro

Las licenciaturas cuentan con profesores que no son académicos, son personas líderesen su vida profesional que que en este aprendiendo y haciendo se integrarán al claustro de maestros para participar de manera práctica en licenciaturas como:

• Creación Artística para Videojuegos y Medios Digitales

• Producción Musical Digital

• Comunicación Audiovisual

• Ciencias del Deporte y de la Actividad Física

• Desarrollo de Software Interactivo y Videojuegos • Ciberseguridad • Fisioterapia

• Business and Sports ManagementY posgrados innovadores como:

• Alta Dirección en Comunicación y Publicidad

• Diseño Creativo y Medios Digitales

• Readaptación a la Actividad Física y la Competición Deportiva

• Periodismo y Comunicación Deportiva

• Administración de Negocios Digitales y Creativos

• MBA con enfoque digital y creativoTodas las carreras cuentan con RVOE otorgado por la SEP.

Campus Puebla: un ecosistema tecnológico y creativo

Ubicado en San Andrés Cholula, el nuevo campus destaca por su diseño arquitectónico industrial de siete pisos, equipado con laboratorios de última generación, estudios de grabación, sets de televisión, un estadio gamer para eSports y tecnología de punta para producción musical y desarrollo interactivo.Aquí los estudiantes tienen una vista directa al futuro: trabajarán con los mejores, en un entorno real y con tecnología que pocas universidades ofrecen hoy en día.

El campus también contribuirá al desarrollo económico de la zona, con más de 8,000 estudiantes universitarios residiendo en el municipio y nuevas oportunidades en vivienda, comercio y empleo local.Vinculación laboral desde la universidadAmerike garantiza tres caminos para sus egresados: empleabilidad directa a través de los docentes que provienen de la industria, monetización de proyectos desde el cuarto semestre, y apoyo integral a emprendimientos creativos.

Con convenios firmados con empresas como Netflix, Prime Video, Amazon, TV Azteca, Pericos de Puebla y el Instituto Poblano del Deporte, Amerike asegura un vínculo constante con el mundo profesional desde el aulaUn modelo de atracción basado en el talento.

La promoción de la universidad se ha centrado en alianzas estratégicas con más de 180 escuelas privadas en estados como Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Morelos. En lugar de actividades informativas tradicionales, Amerike llevó talleres prácticos impartidos por profesionales de la industria directamente a las aulas de orientación vocacional.

Los jóvenes descubren su talento haciendo, no leyendo folletos. Así sabemos quién tiene potencial para destacar y los apoyamos desde el inicio.Para más información sobre programas académicos, fechas de inscripción y actividades del nuevo campus Puebla, visite:www.amerike.edu.mx