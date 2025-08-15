Día Nacional de las Abejas

Abejas. Las abejas son polinizadores irremplazables. (Orlik Gómez García)

Cuando hablamos de diversidad biológica, por lo común se mencionan números y otros datos que no nos resultan significativos a la hora de tratar de percibir la cantidad de las distintas formas de vida que existen en los múltiples ecosistemas de nuestro país.

Por ejemplo, al comentar que el bosque mesófilo de montaña (bosque de niebla) resguarda una vegetación muy diversa pero que actualmente cubre menos del 1% del territorio nacional, resulta difícil crearnos una imagen de lo que representa este mínimo porcentaje del gran espacio que habitamos. Mucho más significativo resulta saber que en la región de Xalapa, en el centro Veracruz, este bosque aún persiste, resistiéndose a la extinción. Con todo ello, es importante mencionar que en esa mínima superficie se encuentren albergadas 3000 especies de plantas, que son el 10% del total de las especies conocidas en México, que da hogar a una diversidad animal relevante. Los bosques de niebla son, además, sistemas funcionales importantísimos para la captación de agua, lo que resalta nuevamente su importancia nacional y mundial.

Un grupo muy diverso del que poco se habla es el de las abejas silvestres, conocidas también como abejas sin aguijón. En México se han registrado cerca de 1826 especies compartidas con otros países de América Latina. De estas, 46 son nativas de nuestro país. Las abejas sin aguijón son indispensables para la polinización y mantenimiento de cultivos masivos como el chayote, el maracuyá o la vainilla, que no pueden prescindir sus fieles colaboradoras. Tal es la importancia de este grupo, que en el año del 2017, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, declaró el 17 de agosto como el “Día Nacional de la Abeja”, en reconocimiento a su importancia ambiental, social y económica.

Abejas. Colmena de meliponinos. (Oriana Gómez Luna)

Algunas de las especies de abejas meliponas más conocidas son la “tenchalita” (Scaptotrigona spp), la “abeja enredapelo” (Plebeia frontalis) y la abeja real” (Melipona spp), 3 especies muy valiosas en la meliponicultura para la producción y comercialización de su miel y otros productos. Por supuesto, existen otras especies menos conocidas, como Trigona corvina, que es la responsable principal de polinizar el chayote. Otras son las abejas del género Xylocopa, quienes se encargan de polinizar el cultivo de maracuyá, mientras que las abejas del género Peponapis son eternas amantes polinizadoras de las flores de la calabaza.

Para hacer homenaje a la basta diversidad de abejas sin aguijón, el sábado 16 de agosto celebraremos y rendiremos honor a estos singulares e importantes insectos en el Jardín Botánico Clavijero del INECOL, como un reconocimiento perpetuo a la incansable labor que mantiene con vida a miles de especies animales, plantas y humanos. Este evento tiene la intención de que los visitantes conozcan la diversidad de abejas presentes contra todo pronóstico en nuestros bosques, selvas y desiertos, para ayudar a protegerlas y conservarlas, pues de su existencia y diversidad, junto con las de otros polinizadores, depende en buena medida nuestra seguridad alimentaria.

Así que te esperamos en la celebración del Día Nacional de la Abeja en el Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero el sábado 16 de agosto de 2025 desde las 10 de la mañana y hasta las 15 horas. Estamos ubicados en el número 351 de la carretera antigua a Coatepec, en Xalapa. Más información al teléfono 228 8421827 o al correo electrónico jardin.botanico@inecol.mx.

Monserrat Arroyo de la Rosa. Universidad Veracruzana

Orlik Gómez García. Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero. INECOL