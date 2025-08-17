El ranking Eduniversal Best Masters & MBAs 2025 sitúa maestría UDLAP entre las mejores a nivel internacional

Reconocimiento. En esta última ediciones, la UDLAP destaca especialmente en áreas como mercadotecnia, ingeniería y salud.

La UDLAP reafirma su liderazgo académico al posicionar 13 programas de maestría entre los mejores de México y del mundo en la edición 2025 del ranking Eduniversal Best Masters & MBAs, que evaluó a más de 1,900 universidades de 153 países, informa la Universidad de las Américas Puebla, cuyo rector Luis Ernesto Derbez ha declarado que uno de los objetivos principales de la UDLAP ha sido y es preparar alumnos de excelencia.

En esta última ediciones, la UDLAP destaca especialmente en áreas como mercadotecnia, ingeniería y salud, con programas que ocupan los primeros lugares nacionales, figurando en el top 3 de América Latina y cuentan con reconocimiento internacional por su calidad académica, pertinencia profesional y alto nivel de empleabilidad de sus egresados.

Maestrías de la UDLAP, excelencia académica

La Maestría en Mercadotecnia es el programa con mayor número de reconocimientos en este ranking, al posicionarse en el primer lugar a nivel nacional en el área de E-Business and Digital Marketing y top 3 en América Latina. Asimismo, figura entre los dos mejores programas de México en la categoría de Retail Sales Management & Business Development.

Por su parte, la Maestría en Negocios Internacionales, orientada a proporcionar las herramientas necesarias para la toma de decisiones en un entorno global y comprender a fondo las necesidades de los mercados internacionales, ocupa el primer lugar en México en la categoría de International Management.

Mientras tanto, la Maestría en Gerencia de Proyectos de Construcción, la cual forma maestros capaces de planear, administrar e implementar nuevos proyectos aplicando técnicas para la eficiencia en el uso de recursos, con el objetivo de generar soluciones integrales, se colocó como el único programa en México y clasificado a nivel mundial, en Real Estate Management (Construction).

La Maestría en Administración de Servicios de la Salud se ubica entre los dos mejores programas en México y cuenta con reconocimiento internacional en el área de Health Management. Este logro se mantiene por segundo año consecutivo en dicha clasificación.

Estos resultados reafirman el compromiso de la UDLAP con la excelencia académica y la formación de líderes altamente competitivos, preparados para enfrentar los desafíos de cada sector y de un mundo globalizado.

Con estos reconocimientos, la Universidad de las Américas Puebla fortalece su prestigio internacional y se consolida como una de las mejores universidades privadas de México y América Latina.

Si deseas conocer más sobre la oferta a nivel posgrado de la UDLAP, la cual actualmente está celebrando 85 años de historia y 55 de su campus en Puebla, visita: https://www.udlap.mx/maestrias/ y se parte de la universidad privada con mayor arraigo y tradición en el Estado.