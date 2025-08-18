Alumna de bachillerato del IPN dirige obra finalista del 32° FITU 2025

Puesta en escena Fanda y Lis

Ximena Ledezma, alumna del CECyT 12 “José María Morelos y Pavón”, dirige la puesta en escena Fanda y Lis, inspirada en la obra original de Fernando Arrabal, que ha sido elegida como finalista en la cetgorpia bachillerato del del 32° Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU 2025).

Ledezma, guiada por el profesor Errol David Cárdenas Ortega, representará al Instituto Politécnico Nacional en la Final del festival, que se llevará a cabo del 4 al 14 de septiembre en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, en la Ciudad de México.

Esta obra muestra del compromiso del IPN con la formación integral de su comunidad, donde el arte no se concibe como una actividad separada de la vida académica, sino como una extensión de ella: una herramienta para pensar, crear y transformar.

El 32° Festival Internacional de Teatro Universitario reunirá a producciones de instituciones nacionales e internacionales, consolidándose como uno de los escaparates más relevantes del país para la creación escénica universitaria.