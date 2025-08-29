El IPN inaugura los Concursos Interpolitécnicos 2025 en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inaugura hoy la edición 2025 de los Concursos Interpolitécnicos, una celebración del talento artístico de su comunidad, que reúne a estudiantes, docentes y público en general en torno a diversas disciplinas culturales.

La ceremonia tendrá lugar a las 13:00 horas en el Auditorio “Ing. Manuel Moreno Torres” del Centro Cultural Jaime Torres Bodet (CCJTB), con entrada libre y sin registro previo, como parte del programa #TalleresArtísticosDDC.

Estos concursos fomentan la creatividad y la expresión en áreas como música, danza, teatro, poesía, fotografía, artes plásticas, oratoria, declamación, cuento y piano, impulsando la formación integral de los politécnicos y proyectando nuevas generaciones de artistas.

Organizados por la Dirección de Difusión Cultural del IPN, los Concursos Interpolitécnicos son un espacio que cada año fortalece la identidad cultural del instituto y ofrece a la comunidad estudiantil la oportunidad de mostrar su talento ante un público diverso. Además, el evento promueve la colaboración con instituciones culturales y difunde el trabajo artístico desarrollado en las aulas y talleres del Politécnico.

El programa completo y las bases de participación pueden consultarse en la página oficial: https://www.ipn.mx/cultura/.