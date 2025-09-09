Adiós a la cruda: crean cerveza sin alcohol que “emborracha”... y será la pesadilla del alcoholímetro

Cervezas ( Darlene Alderson)

En Gran Bretaña se desarrolló una cerveza que, aunque no contiene alcohol, produce efectos similares a los de una bebida alcohólica. Según David Nutt, investigador cuyas aportaciones fueron clave en el proyecto, esta bebida “proporciona los mismos efectos que la gente busca en una bebida, relajación y sociabilidad, pero con un impacto mucho menor que el alcohol”.

Bautizada como Gabyr, genera las mismas sensaciones que las bebidas alcohólicas tradicionales. A los cinco minutos de su consumo produce relajación y desinhibición, efectos que desaparecen en un promedio de 30 minutos. Al no contener alcohol, no provoca resaca ni otras secuelas.

¿Cómo funciona la nueva cerveza sin alcohol que te emborracha?

La cerveza fue creada en Gaba Labs, en Hemel Hempstead, a las afueras de Londres. Los investigadores identificaron que los efectos que la gente busca en el alcohol se deben a la acción del ácido gamma-aminobutírico (GABA), un neurotransmisor que induce relajación y sociabilidad. Al actuar únicamente sobre este receptor, se evita la interacción con sustancias como la dopamina y la endorfina, responsables de la adicción, la agresividad y la resaca.

Un aspecto llamativo es que, al no contener alcohol, quienes la consuman no darían positivo en pruebas de alcoholemia, lo que abre un debate sobre sus implicaciones legales. No obstante, su creador advirtió que “nunca se debe conducir si estás bajo cualquier efecto de relajación”.