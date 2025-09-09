Universidad de Guanajuato lanza convocatoria “Abejas Pro Paz”

La Universidad de Guanajuato (UG), a través de la Defensoría de los Derechos Humanos en el Entorno Universitario (DDHEU), presentó la convocatoria del proyecto “Abejas Pro Paz”, dirigida a estudiantes interesados en promover la cultura de paz y los derechos humanos dentro de su comunidad.

Este programa busca que las y los universitarios se conviertan en agentes de cambio, desarrollando proyectos que impacten positivamente en la convivencia y el respeto en la vida académica y social.

¿En qué consiste “Abejas Pro Paz”?

La iniciativa invita al alumnado a diseñar y ejecutar propuestas que fomenten valores como la igualdad, la inclusión, el respeto y la solidaridad. El objetivo es impulsar acciones que contribuyan a la construcción de una universidad más armónica y comprometida con los principios de paz.

Los proyectos deberán centrarse en alguno de los siguientes ejes temáticos:

Igualdad y Juventudes

Cultura de Paz y Derechos Humanos

Género, Interculturalidad e Inclusión Social

Diversidad Sexual y No Discriminación

Bases y registro

La convocatoria está abierta para todas las y los estudiantes inscritos en la Universidad de Guanajuato. Quienes participen podrán desarrollar sus propuestas de manera individual o en equipo, siempre con el acompañamiento de la DDHEU.

El registro se realiza en línea, mediante el llenado de un formulario disponible a través de un código QR o en el enlace https://forms.office.com/r/XH3zbhxgVj.

La fecha límite de inscripción es el 7 de octubre de 2025 a las 23:59 horas.

Con este proyecto, la Universidad de Guanajuato reafirma su compromiso de formar profesionistas sensibles a las problemáticas sociales, capaces de generar cambios desde sus espacios académicos y comunitarios.

La convocatoria destaca que las y los estudiantes seleccionados recibirán acompañamiento institucional para la implementación de sus propuestas, con el fin de garantizar su impacto y sostenibilidad.

Para más información, la comunidad universitaria puede comunicarse al correo defensoria@ugto.mx o al teléfono 473 732 0006 ext. 5000 y 5001.

Con la iniciativa “Abejas Pro Paz”, la UG busca que cada integrante de su comunidad contribuya a fortalecer un ambiente de respeto, inclusión y paz, valores que distinguen a la Casa de Estudios de Guanajuato.