BUAP abre Taller de Cartonería para celebrar tradiciones mexicanas

El Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) anunció la apertura del Taller de Cartonería: Catrinas y Piñatas, como parte de los talleres artísticos de Otoño 2025, que se desarrollarán del 17 de septiembre al 15 de diciembre.

La actividad estará a cargo de Javier Juárez Ortega y esta dirigida a personas a partir de los 10 años de edad, quienes podrán aprender técnicas tradicionales para la elaboración de cartonería, explorando sus expresiones más representativas, las catrinas y piñatas.

El taller se impartirá los días jueves y viernes de 16:00 a 18:00 horas, en el Salón Terraza 1 del CCU-BUAP. El programa contempla dos fases: la primera estará enfocada en la creación de catrinas, figuras emblemáticas del Día de Muertos, mientras que la segunda estará dedicada a la elaboración de piñatas, símbolo festivo de la cultura mexicana.

BUAP abre Taller de Cartonería para celebrar tradiciones mexicanas

Los organizadores señalaron que el taller no incluye materiales, lo que brinda a los participantes la oportunidad de elegir sus propios recursos y personalizar sus creaciones, fomentando así la creatividad y apropiación cultural.

Este espacio busca fortalecer la identidad y las tradiciones mexicanas a través de la práctica artística, además de promover el aprendizaje colectivo en un ambiente lúdico. Asimismo, forma parte de la amplia oferta cultural que cada temporada impulsa el Complejo Universitario, consolidándose como un referente en la formación artística de la comunidad poblana.

Las personas interesadas podrán solicitar mayores informes en el correo talleresartisticos.ccu@correo.buap.mx o a los teléfonos 2 295500, extensiones 2679, 2275 y 2657.