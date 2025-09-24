Una bomba nuclear protegería mejor la Luna del asteroide 2024 YR4

Asteroide. El seguimiento actualizado también muestra que el asteroide tiene una probabilidad bastante alta de impactar contra la Luna.

Científicos están considerando la posibilidad de lanzar un arma nuclear contra un asteroide que podría impactar la Luna en 2032, si bien se necesita más investigación antes de adoptar esta opción.

La investigación se centra en el asteroide 2024 YR4, que alcanzó notoriedad poco después de su descubrimiento en diciembre de 2024, cuando los científicos (con observaciones limitadas) revelaron que tenía una probabilidad relativamente alta de impactar la Tierra en 2032, alcanzando un máximo del 3,1 %.

Esto atrajo la atención de los medios, ya que el asteroide de 55 metros es lo suficientemente grande como para destruir una ciudad. Sin embargo, las probabilidades de desastre disminuyeron rápidamente cuando observaciones posteriores mostraron que era muy improbable que el asteroide se acercara a la Tierra. Su probabilidad de impacto se redujo a menos de 1 en 360 (0,28 %) en febrero de 2025.

Sin embargo, el seguimiento actualizado también muestra que el asteroide tiene una probabilidad bastante alta de impactar contra la Luna: alrededor del 4 %. Si fuera el caso, se producirían eyecciones lunares, levantando el regolito (la capa superior de polvo y pequeñas rocas de la superficie), lo que aumentaría sustancialmente los restos de micrometeoroides en la órbita baja terrestre.

El flujo podría ser hasta 1.000 veces superior a los niveles de fondo, lo que podría amenazar a los astronautas y las naves espaciales, ya que pequeñas rocas espaciales pueden perforar naves espaciales, trajes espaciales y similares, escribieron los investigadores en el nuevo estudio, publicado en el servidor de preimpresión Arxiv.

Si bien esto representa una amenaza, cualquier intento de desviar el asteroide podría generar un riesgo aún mayor, advirtieron los autores. Existe una gran incertidumbre sobre la masa exacta del asteroide, lo que significa que cualquier intento de desviarlo de su trayectoria sería incierto. Una misión de desvío mal planificada podría empujarlo accidentalmente hacia la Tierra, escribieron los investigadores, citados por LiveScience.com.

En su lugar, los investigadores consideran la idea de fragmentar el asteroide. Sugieren que se podría enviar una nave espacial, no para mover el asteroide, sino para destrozarlo. Este es un concepto no probado, pero la NASA tiene varios años para considerarlo, dado que la ventana de lanzamiento para dicha misión es entre abril de 2030 y abril de 2032.

De no ser así, la NASA podría enviar una misión nuclear, detonando un arma nuclear propulsada por cohete sobre el asteroide o cerca de él antes de su aproximación. Este método tampoco se ha probado, pero es teóricamente posible. Habría un poco menos de tiempo para preparar esa misión, pero podría lanzarse entre finales de 2029 y finales de 2031, según los investigadores.

El artículo enfatiza que todavía hay un 96% de probabilidades de que el asteroide pase cerca de la Luna sin problemas, pero los investigadores consideran que esta situación representa una oportunidad para seguir investigando naves espaciales que impacten contra asteroides.

Instan a otros investigadores a proporcionar tiempos estimados de construcción para las naves espaciales y a crear más diseños, por si acaso surge una amenaza más grave en nuestro vecindario planetario.