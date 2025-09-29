Arranca en Puebla la Semana del Auto Antiguo

Con una vistosa caravana que combinó elegancia, tradición y pasión por los autos clásicos, el fin de semana dio inicio en Puebla la Semana del Auto Antiguo 2025, evento que se llevará a cabo del 28 de septiembre al 5 de octubre en diferentes sedes de la ciudad.

La apertura estuvo marcada por el istinguished Gentleman’s Drive, un desfile en el que participaron familias completas, coleccionistas y entusiastas del automovilismo. Vestidos con atuendos de época, los conductores hicieron lucir piezas únicas del automovilismo que recorrieron calles emblemáticas de la capital poblana, generando expectación y aplausos de ciudadanos y visitantes.

El evento, organizado en colaboración con el Complejo Cultural Universitario de la BUAP, reúne cada año a amantes de los autos antiguos, quienes no solo exhiben vehículos en impecable estado de conservación, sino también comparten historias, anécdotas y la cultura automovilística que ha pasado de generación en generación.

La caravana destacó no solo por la variedad de automóviles, que iban desde modelos europeos de colección hasta piezas clásicas estadounidenses, sino también por el ambiente familiar que la rodeó. Padres, hijos y abuelos convivieron en un espacio que resalta la memoria y el estilo de épocas pasadas.

Agenda de actividades

De acuerdo con el programa oficial, durante esta semana se desarrollarán exhibiciones, conferencias, proyecciones y convivencias, donde los visitantes podrán admirar de cerca los autos antiguos y conocer más sobre su valor histórico y cultural.

Entre las actividades destacan:

Exposición de autos clásicos en el Complejo Cultural Universitario.

Charlas con especialistas en restauración y conservación automotriz.

Espacios de convivencia para las familias, acompañados de música y actividades culturales.

El programa completo puede consultarse en la página del Complejo Cultural BUAP, https://www.complejocultural.buap.mx/31429/semana-del-auto-antiguo/?fbclid=IwY2xjawNHohxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFVcjNaSVhJYkRXOE9oTU1mAR5YF8Zo-pPuvu1uwdGxInYRYqmBugiQLApR6SpXkZjU_Whg7v3fYX9jTTunpg_aem__EIDju7NmIXT1X0VQwBxRQ

El Distinguished Gentleman’s Drive es un evento que se celebra de manera simultánea en distintas ciudades del mundo, con la finalidad de promover la conservación de los autos clásicos y al mismo tiempo fomentar la elegancia y el estilo como parte de la experiencia automovilística.