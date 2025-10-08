Aparece entrevista perdida de John Lennon: “El Gobierno de EU me espía”, advirtió

Hace casi 45 años, el mundo perdió a uno de los mejores músicos en la historia de la humanidad, quien con Paul McCartney, su mejor amigo y cómplice, compuso algunas de las canciones más icónicas del siglo XX: se trata de John Lennon, asesinado en diciembre de 1980 por un sujeto llamado Mark David Chapman.

De acuerdo al periódico británico The Guardian, esta semana apareció una entrevista perdida del ex integrante de The Beatles, hecha en 1975 por el DJ Nicky Horne, donde expresó su miedo a estar siendo espiado por parte del Gobierno de Estados Unidos.

John Lennon y Yoko Ono La pareja conformada por John Lennon y Yoko Ono encabezó el activismo contra la Guerra de Vietnam. (Creative Commons)

Así espió el Gobierno de Estados Unidos a John Lennon, según el propio músico

Lennon, quien había encabezado un férreo activismo contra la Guerra de Vietnam, además de haber sostenido una disputa legal para evitar ser deportado por la administración de Richard Nixon, expresó que sospechaba que su teléfono estaba intervenido por las autoridades norteamericanas.

Relató que sentía que era seguido por hombres sospechosos en muchas de sus actividades, además de que había reparaciones sospechosas en el sótano del edificio Dakota, donde vivía en Nueva York.

“Sé la diferencia entre que teléfono esté normal cuando lo levanto y que cada vez que lo levanto haya muchos ruidos”, dijo el compositor de Strawberry Fields Forever en la entrevista, según The Guardian.

“Abría la puerta y había hombres al otro lado de la calle; me subía a un coche y me seguían en un coche, sin esconderse”.

La conversación, sin embargo, no se limitó a la paranoia. Lennon se mostró vulnerable y autocrítico: confesó que estuvo a punto de desechar por completo su álbum Walls and Bridges (1974), convencido de que había fracasado:

“No podía soportar escuchar las cintas. Pensé en tirarlo todo a la basura”, lamentó el compositor de I Am the Walrus.

A lo largo de la charla, el músico también reflexionó sobre su rutina y su vida doméstica, además de que esperaba seguir vivo otras seis décadas haciendo música.

“Salvo por fuerza mayor, seguiré vivo otros 60 años y seguiré haciendo música hasta que me caiga”, enfatizó Lennon en la entrevista, que fue hallada por el propio Horne olvidada en su propio sótano.

The Beatles The Beatles revolucionaron la música popular en el siglo XX. (Creative Commons)

¿Quién mató a John Lennon?

John Lennon fue asesinado la noche del 8 de diciembre de 1980 frente a su casa, el edificio Dakota de Nueva York. Tenía 40 años y regresaba de una sesión de grabación con Yoko Ono cuando Mark David Chapman, un fanático de 25 años, le disparó cinco veces, cuatro de ellas por la espalda. Lennon fue trasladado de urgencia al hospital Roosevelt, donde fue declarado muerto poco después de llegar.

Chapman había esperado a Lennon durante todo el día. Horas antes incluso le había pedido un autógrafo en su disco Double Fantasy, un momento captado en una fotografía que se volvió icónica. Tras el ataque, no intentó escapar: se sentó en la acera y comenzó a leer El guardián entre el centeno, la novela de J. D. Salinger que decía reflejar su propio estado mental.

Pese a ello, desde hace casi 45 años, han abundado teorías conspiranoicas respecto a un posible asesinato de el ex Beatle por parte de la CIA u otras agencias de seguridad estadounidenses.