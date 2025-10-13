IPN presenta Lola Ancira y su libro “Despojos

La escritora Lola Ancira presentará su más reciente obra titulada “Despojos”, una antología de cuentos que le valió el premio único del Certamen Nacional de Literatura “Laura Méndez de Cuenca”, reconocimiento que distingue a las voces literararias más destacadas del país.

El evento se llevará a cabo el jueves 16 de octubre a las 13:00 horas, en un encuentro que promete acercar al público a una narrativa intensa, emotiva y profundamente humana. “Despojos” es una compilación que reúne relatos donde la autora explora las emociones más profundas del ser humano, abordando temas como la pérdida, la memoria y la vulnerabilidad, con un estilo que combina sensibilidad y precisión literaria.

En esta nueva edición, Ancira incorpora dos cuentos inéditos, ampliando el universo de su obra y ofreciendo a los lectores un recorrido aún más complejo y vibrante por su imaginario literario. Cada historia se entrelaza en un caleidoscopio de letras que sacude y conmueve, obligando al lector a enfrentar sus propias emociones y a reflexionar sobre la condición humana.

Lola Ancira, reconocida por su habilidad para construir atmósferas densas y personajes profundamente introspectivos, consolida con “Despojos” su lugar en la narrativa contemporánea mexicana. Su escritura se distingue por un dominio del lenguaje y una mirada crítica sobre las heridas personales y colectivas que marcan nuestra realidad.

La presentación del libro será también un espacio de diálogo entre la autora y el público, en el que se compartirán los procesos creativos detrás de la obra, las temáticas que la atraviesan y el impacto de recibir un premio tan relevante dentro del panorama literario nacional.

Con esta actividad, se celebra no solo el talento de una de las escritoras más prometedoras de la narrativa mexicana actual, sino también la importancia de reconocer y difundir la literatura escrita por mujeres.

Una invitación abierta a adentrarse en un viaje literario que, como promete su autora, no dejará indiferente a ningún lector.