Academia y deporte unidos con 3 mil participantes en la Carrera UDLAP 2025

Carrera La Carrera UDLAP 2025 se llevó acabo el pasado sábado. (Udlap)

La Universidad de las Américas Puebla se convirtió en el escenario de un espectacular evento deportivo y de tradición con la realización de su Carrera UDLAP 2025, la cual reunió la noche del de este sábado a La Carrera UDLAP se unió a los festejos del 85 aniversario de la mejor universidad privada de México

Alrededor de las 18:30 horas, la UDLAP se fue transformando en un circuito lleno de caras sonrientes y luces para vivir una experiencia inolvidable en su #85Aniversario Run Carrera UDLAP, evento que combinó la actividad física de correr 5 kilómetros y de disfrutar de un festival musical, bajo la temática del festejo de los 85 años de historia de la mejor universidad privada de México. “Es una gran satisfacción ver a muchas personas festejando el 85-55 aniversario de la UDLAP, este fue un excelente evento familiar porque vimos a mamás, papás, jóvenes y niños disfrutando del recorrido”, comentó el Mtro. Luis Gerardo Cinta Espinobarros, jefe de Campaña de Capital de la Universidad de las Américas Puebla.

Antes de iniciar el recorrido, empezó la activación con el calentamiento, para dar paso al disparo de salida para que cientos de corredores dieran las dos vueltas al campus de la UDLAP en un circuito bastante cómodo tanto para corredores experimentados, para quienes inician en el mundo del running y para todos los participantes que llegaron de diferentes partes del estado y del país.

Tras concluir el recorrido de 5k, los corredores recibieron su medalla conmemorativa (que es de colección), para dar paso al festival musical en donde corredores junto a familiares, amigos y compañeros de oficina disfrutaron del festival musical, con un DJ que dio su mejor repertorio, poniendo a bailar a los asistentes con géneros electrónico, pop, cumbia, salsa, ochentas, noventas y el nuevo milenio. “La verdad es que la Carrera UDLAP nunca nos decepciona, es la segunda vez que participamos, es muy divertida y sabemos que al final nos la vamos a pasar mejor”, expresó Karen Chávez Linares, corredora.

De esta forma, la UDLAP demostró que además de excelencia académica, promueve el sano esparcimiento junto al cuidado de la salud de la sociedad mexicana. Algunas de las marcas que se unieron a esta fiesta deportiva y que estuvieron desde la entrega de kits para animar a los corredores fueron: Hospital Ángeles Puebla, La Zarza, Telcel, UIN, Mega, Audi Center Angelópolis, Audi Center Serdán, VW óptima Angelópolis, Be The Match, 91.7 MIX, Ciel, Powerade, SportsWorld, Pizzeo, McCarthy’s, Sorteo UDLAP y Educación Continua UDLAP, ExaUDLAP y Escuelas Aztecas.