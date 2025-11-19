SNTE, SEP e ISSSTE Unifican Criterios Nacionales de Trámites Laborales: Cepeda Salas

SNTE, firme en demanda de reformar Ley del ISSSTE para desaparecer AFORES e incrementar a 25 el tope de las 10 UMA’s para la pensión, señala Alfonso Cepeda —

SNTE Alfonso Cepeda Salas El diálogo y la negociación son los mecanismos más adecuados para hacer valer los derechos constitucionales, dijo Alfonso Cepeda Salas, líder del SNTE. (SNTE)

Para homologar en todo el país los procedimientos y criterios de trámites, comenzó la Capacitación Nacional en Seguridad Social y Derechos Laborales que imparten el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Así lo informó Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, al poner en marcha la estrategia y resaltó que “este avance beneficiará a todos los trabajadores al servicio del Estado, gracias al diálogo que prevalece en un régimen democrático”.

Añadió que en el SNTE están convencidos que el diálogo y la negociación son los mecanismos más adecuados para hacer valer sus derechos constitucionales, fortalecer la educación y la seguridad social, como garantías inalienables.

Explicó que el SNTE trabaja así, “a diferencia de quienes apuestan por las acciones que afectan a la sociedad, vulneran el prestigio de la educación pública, facilitan la proliferación de instituciones privadas de dudosa calidad y nutren las campañas que denigran la credibilidad y confianza del pueblo hacia el Magisterio”.

Desde el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, el Maestro dirigente dijo que la capacitación iniciada está dirigida a las autoridades educativas estatales, la representación del SNTE en sus secciones sindicales y la representación del ISSSTE en las entidades federativas.

Todo ello, señaló, para identificar las mejores prácticas y homologar los procedimientos, criterios y mecanismos que deben llevarse a cabo para los trámites de seguridad social, y optimizar tiempos y procesos de gestión.

Llamó a las autoridades de la SEP e ISSSTE a desplegar, con base en sus atribuciones legales, toda su capacidad para concretar la convergencia de los gobiernos de los estados para resolver las demandas locales.

Cepeda Salas exigió que la SEP y el ISSSTE “aceleren el proceso de mantenimiento, remodelación y reconstrucción de la infraestructura educativa y de salud, sobre todo la que fue devastada por los recientes fenómenos climáticos que afectaron a los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Querétaro”.

Desparecer AFORES, Reformar Ley del ISSSTE

Recordó que “el SNTE sigue firme en su demanda de reformar la Ley de ISSSTE para desaparecer las cuentas individuales y para que, en el Décimo Transitorio, incrementar a 25 el tope de las 10 Unidades de Medida y Actualización (UMA´s) para la pensión; tenemos propuesta con corridas financieras y actuariales”.

El líder del SNTE reiteró la alianza del Sindicato con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para consolidar el Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Explicó que uno sus pilares fundamentales es “lograr la prosperidad compartida, modelo de desarrollo económico y social que impulsa crecimiento con equidad, progreso con distribución más justa de riqueza y una sociedad con menos desigualdades”.

SEP, Acompañamiento al Magisterio

En representación de Mario delgado, titular de la SEP, el dirigente de la Unidad de Administración y Finanzas, Anselmo Peña Collazo, refrendó el compromiso de fortalecer la certeza laboral, seguridad social y el acompañamiento al Magisterio.

“La coordinación de nuestras instituciones es fundamental para que los procesos sean ágiles, claros y accesibles, y garantizar que ninguna Maestra o Maestro tenga que enfrentar solo o sola un trámite”, señaló.

Añadió que la SEP quiere que todos cuenten con la información y las herramientas necesarias para realizar sus gestiones de manera sencilla.

Trabajar de la Mano con el SNTE

Por su parte el director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE, Juan Gerardo López Hernández, resaltó la relevancia de “trabajar de la mano con el SNTE, porque es un sindicato que representa la tarea patriótica de educar y con ello de transformar a las niñas, los niños y los jóvenes del país”.

Añadió que este esfuerzo permitirá difundir los protocolos de atención para la simplificación administrativa y anunció que será replicado en las 32 entidades del país.

Dijo que de esta manera es cumplida la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ser un gobierno sensible y cercano a la gente.

En esta primera capacitación los trabajadores aprenderán sobre temas cotidianos que generan mayor demanda de atención, como Licencias Médicas, Acuerdos Presidenciales, Cambios de Actividad, Permiso para Cuidados Maternos y Paternos.

También la Hoja Única de Servicios; Pensión por el Décimo Transitorio, Incremento a la Pensión, Pensión por Cuentas Individuales y Fondo de Pensiones para el Bienestar, Seguro de Vida Institucional para Pensionados y para Personal en Activo.

La capacitación fue transmitida en línea, con la presencia de secretarios generales de las secciones sindicales del SNTE en la Ciudad de México, Maestros y funcionarios de la SEP y el ISSSTE.

