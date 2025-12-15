La RAE actualiza su diccionario con términos del internet: ¿Cuáles son las nuevas palabras?

Diccionario de la Lengua Española De “loguearse” a “turismofobia”: la RAE actualiza el diccionario con palabras de internet y la vida diaria

El idioma español sigue ajustándose a los cambios sociales, tecnológicos y culturales, la Real Academia Española (RAE) dio a conocer este lunes una nueva actualización del Diccionario de la Lengua Española (DLE), en la que se integran palabras de uso cotidiano, expresiones del ámbito digital y términos científicos que ya forman parte del habla común.

¿Cuántas palabras nuevas incluye esta actualización de la RAE?

En total, se adelantaron 330 novedades, que representan solo una parte del trabajo que se publicará en la próxima edición del diccionario.

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, explicó que esta revisión tiene “menos pretensiones” que en otros años, pero sirve como antesala de la edición 24 del DLE.

¿Qué palabras se incorporaron al Diccionario de la Lengua Española?

Entre las nuevas entradas aparecen términos como

Loguearse

Milenial

Brutal

Eco

Turismofobia

Simpa o Pagadiós

Comecocos

Biblia se le agregan sinónimos

Palabras que son reflejo del impacto de internet, las generaciones recientes y los debates actuales sobre el turismo masivo.

¿Cuándo se publicará la nueva edición del diccionario?

La edición 24 del Diccionario de la Lengua Española está prevista para noviembre de 2026, según la Academia, será una versión más amplia y renovada.

Muñoz Machado subrayó que la incorporación de términos no es arbitraria, sino resultado de un proceso largo que analiza su uso real tanto en España como en América.

Sobre los extranjerismos, el director recordó que siempre han formado parte del idioma y que no todos los intentos de adaptación funcionan, como ocurrió con el fallido uso de güisqui para reemplazar whisky.

Cambios en el lenguaje coloquial reconocido por la RAE

El diccionario amplía significados ya existentes.

Por ejemplo, brutal ahora también se acepta como sinónimo de algo magnífico o extraordinario. Al igual que la palabra “chapar” se reconoce como cerrar un negocio.

También se integran acepciones como "farlopa" para cocaína, “eco” como abreviatura de ecografía y “marcianada” para algo extravagante o disparatado.

Otras expresiones incorporadas son “juguete roto”, para describir a quien pierde la fama tras haberla alcanzado y buitre, referido a una persona que busca relaciones sexuales pasajeras.

Palabras extraídas del mundo digital y las redes sociales

Internet sigue siendo una de las principales fuentes de nuevos términos.

La RAE incorporó “login”, como el acceso a plataformas digitales mediante identificación y loguearse para contraseña.

Además, se aceptan extranjerismos como “gif”, hashtag, mailing y streaming, que deberán escribirse en cursiva por no estar adaptados al español.

Nuevos términos científicos y tecnológicos de la RAE

El ámbito científico es otro de los más actualizados. Se sumaron palabras como gravitón, termoquímica, engelamiento, exoesqueleto y autoconsumo, este último vinculado al uso de energía propia, especialmente renovable.

En el campo médico se incorporaron términos como cuperosis, narcoléptico y ovulatorio.