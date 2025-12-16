Acuicultura en Chalpicote, ribera del lago de Chapala: encuentro entre ciencia y comunidad

En la quietud de la madrugada, cuando el sol apenas insinúa su llegada, los pescadores del lago de Chapala salen con su red, su lancha y una esperanza que, con el paso del tiempo, ha ido menguando. Cada día regresan con menos peces para alimentar a más familias. La pregunta, inevitable, flota sobre el agua: ¿habrá futuro para la pesca en la ribera?

Acuicultura en Chalpicote, ribera del lago de Chapala surge precisamente desde esa pregunta. El libro recoge las memorias de un encuentro inusual y profundamente humano: pescadores y científicos que, sin proponérselo, coincidieron frente al lago y decidieron escucharse. En esa conversación nació un proyecto que transformó realidades.

Esta obra documenta un proceso de colaboración entre saberes locales y conocimiento científico, donde el aprendizaje fue recíproco. Nadie puede asegurar quién enseñó más o quién aprendió mejor, pero sí queda claro que el intercambio permitió desarrollar la producción de pescado libre de metales pesados, destinado tanto al consumo local como a desayunadores escolares y a mejorar la economía familiar de los pescadores.Cuando se siembran semillas, se cosechan frutos; cuando se siembran alevines, se cultivan peces… y bienestar para las comunidades.

Una herramienta de conocimiento para la ribera de Chapala

El propósito del libro es convertirse en una herramienta abierta y accesible para las comunidades de la ribera del lago. Su elaboración reunió a equipos multidisciplinarios de tres Centros Públicos de Investigación (CIATEJ, CIESAS y El Colegio de Michoacán) junto con docentes y estudiantes del CETAC 01 y de la Universidad de Guadalajara.

Gracias al interés y compromiso de la familia Santiago, originaria de Chalpicote, Jalisco, fue posible establecer las bases para una granja acuícola comunitaria y compartir conocimientos clave para el cultivo de bagre. La familia aceptó el reto, invirtió tiempo y recursos, y abrió sus puertas a un proceso de capacitación continua.

Lo que enseña el lago y lo que enseña la ciencia

El libro no solo presenta la transferencia de conocimientos desde los especialistas hacia la comunidad; también narra el camino inverso. Los investigadores encontraron en Chalpicote nuevos desafíos, nuevas formas de comprender el lago y una relación fraterna con sus habitantes.

A través de láminas, esquemas e infografías claras, la obra explica temas esenciales como:

Alimentación de peces.

Manejo y mantenimiento de estanques.

Uso adecuado de instrumentos.

Prevención y tratamiento de enfermedades detectadas en peces cultivados en Chapala.

Cuidados posteriores a la extracción.

Resultados de una década de monitoreo de metales pesados en peces del lago y métodos para producir pescado libre de contaminantes.

Un legado para las siguientes generaciones

Este libro queda como testimonio y herramienta para quienes continúan y continuarán trabajando por el futuro del lago de Chapala. Es, al mismo tiempo, un legado para la región y una invitación a que nuevas comunidades adopten y fortalezcan iniciativas acuícolas sostenibles.

Porque cuando ciencia y comunidad se encuentran, el conocimiento no solo se comparte: se transforma en futuro.

Descargar el libro aquí

Autores:

Claudia Alvarado Osuna (CIATEJ)José de Jesús Hernández López (El Colegio de Michoacán)José de Jesús Arriaga Varela (CETAC 01)Judith Berenice Valentín Sánchez (UdG)Rafael Alfonso González Mejía (UdG)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.17782645ISBN impresión: 978-607-8734-96-2ISBN electrónico: 978-607-8734-97-9