Crisis de Identidad en el PAN; exigen a Jorge Romero frenar Deriva Ideológica en Guanajuato

Política debe estar al servicio de la persona; esta halla su primer refugio en la Familia; principios fundacionales, traicionados por gobiernos y legisladores del PAN — Para pedir al Partido Acción nacional (PAN) coherencia entre doctrina, plataforma y representación, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil se manifestaron de manera pacífica afuera de las instalaciones de la organización en la CDMX.

La coherencia entre los estatutos de 1939 y la labor técnica de la Fundación Rafael Preciado Hernández, cerebro ideológico del PAN, indica que la política debe estar al servicio de la persona, y la persona encuentra su primer refugio en la familia.

Las organizaciones pidieron con “urgencia” a la dirigencia nacional del PAN revisar las políticas que la gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, primera mujer en dirigir esa entidad, impulsa en contra de la doctrina albiazul.Para simbolizar su protesta, los ciudadanos y agrupaciones como el Frente Nacional por la Familia (FNF) y el Colectivo Mujeres de México, proyectaron un un Mapping sobre el edificio del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en la CDMX “ante la creciente preocupación por el rumbo político y legislativo que toma Guanajuato”.

Revelaron que la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo “está entregando electoral e ideológicamente el estado a Morena, impulsando una agenda que atenta contra la vida, la familia y las libertades fundamentales, valores que históricamente han definido a Guanajuato y forman parte del ideario fundacional del PAN”.

Reconocieron y respaldaron el trabajo de los diputados locales que, “pese a la línea nacional y estatal del partido, votaron a favor de la vida, y expresaron su profunda preocupación porque la mayoría de los legisladores del PAN en Guanajuato olvidan a quiénes representan, actuan en función de intereses ideológicos, políticos y económicos alejados de la sociedad”.

Contrario a Fundamentos

En sus principios de Doctrina de 1939 y 2002, hay textos ideológicos centrales del PAN con un capítulo sobre “La Persona y su Dignidad” y “La Familia”, donde fundamenta la defensa de la vida desde la concepción y la estructura de la familia tradicional.

También en la Fundación Rafael Preciado Hernández (FRPH) existe un abundante Repositorio Digital (frph.org.mx), con líneas de investigación en “Política y Sociedad”; en la Revista Bien Común, publicación mensual de la fundación que en su No. 294 de junio de 2019, difundió ensayos de académicos y políticos sobre la “Perspectiva de Familia” en las políticas públicas.

Existen asimismo fichas de análisis legislativo con documentos técnicos que la fundación entrega a las fracciones parlamentarias del PAN para orientar su voto en temas de bioética, matrimonio y educación; y hay manuales dirigidos a cuadros jóvenes para explicar la importancia de la familia como institución intermedia entre el individuo y el Estado.

Por ello las organizaciones denunciaron que la política del gobierno estatal de Guanajuato de “promover a la fuerza el aborto en las escuelas de educación básica, y la reciente aprobación de iniciativas en el Congreso local, constituyen un golpe frontal contra la patria, la vida, la familia y la libertad, principios que el PAN afirma defender, pero que hoy son traicionados por sus propios gobiernos y legisladores”.

Responsabilizaron directamente a la dirigencia nacional del PAN, encabezada por Jorge Romero, por permitir este giro ideológico y “por la falta de congruencia de sus funcionarios con los valores que dieron origen al partido”.

Explicaron que decideron mapear la sede nacional del PAN porque “ven con preocupación que Guanajuato está siendo alineado a la agenda de Morena”.

Añadieron que “la gobernadora y los diputados locales parecen formar parte de ese proyecto ideológico, atentando contra la vida, la familia y la libertad de acompañar”.

Cuestionaron si los principios panistas son realmente respetados o ya fueron sustituidos por una agenda ideológica ajena a la identidad del partido; “mientras se presume formar parte del resurgimiento de la derecha en el continente sin asumir con coherencia esos valores”.

Iniciativas que Criminalizan la Familia

Advirtieron que la aprobación de iniciativas “como el mal llamado matrimonio igualitario y la penalización del acompañamiento familiar mediante las denominadas terapias de conversión provocará un enorme daño social al debilitar la institución del matrimonio, eliminará la libertad de atención saludable y criminalizará a Padres de Familia, profesionales de la salud y líderes espirituales”.

Subrayaron que estas reformas no atienden las verdaderas necesidades de Guanajuato, un estado que enfrenta graves problemas de inseguridad, violencia y descomposición social, mientras la agenda legislativa se concentra en discusiones ideológicas que distraen de las demandas más urgentes de las familias.

Recordaron que el matrimonio entre un hombre y una mujer es una institución natural que antecede al Estado y cuya finalidad de procreación y educación de los hijos, constituye la base de toda sociedad que merece protección plena.

“Modificarlo no representa una prioridad social, sino una imposición ideológica”, afirmaron.

Enseguida alertaron que la penalización del acompañamiento vulnera el derecho de los Padres a orientar y apoyar a sus hijos, al no distinguir entre prácticas violentas que deben ser sancionadas y el acompañamiento legítimo, humano y profesional.

Los Representantes exigieron a la Dirigencia Nacional del PAN mayor claridad y congruencia con los principios del partido, defendiendo la vida, la familia y las libertades fundamentales.

También asumir con valentía el legado de los fundadores de Acción Nacional con pensamiento y propuestas humanistas propias; escuchar la voz de las familias y de las organizaciones civiles que han seguido este proceso legislativo con atención.

Finalente solicitaron al PAN retirar o rechazar cualquier iniciativa que atente contra la vida, la familia y las libertades, y que no responda a las necesidades reales de Guanajuato.

Recordaron que “Guanajuato y México se han construido sobre la fortaleza de la familia, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana; defender la vida, la familia y la libertad de acompañar es defender el futuro del estado”.

Protestas en Guanajuato

Como se recordará, el 19 de noviembre el Frente Nacional por la Familia (FNF) clausuró simbólicamente la sede estatal del PAN en Guanajuato, a unas horas de que el Congreso local discutiera la modificación al Código Civil que eliminó las categorías diferenciadas de matrimonio según el género de las parejas.

El FNF señaló que “desde 1965, Guanajuato votó por ustedes para defender estos principios; los estatutos del PAN establecen con total claridad que la familia es la comunidad de padres e hijos y que sus fines naturales son la continuación de la especie y la formación integral de la persona. Ese ha sido siempre uno de los pilares doctrinales que dieron identidad y rumbo al PAN”.

