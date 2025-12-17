Luna nueva de diciembre: ¿Se puede ver en México? Durante esta fase lunar es el mejor momento para observar cuerpos celestes, como las estrellas (NASA)

El próximo sábado 20 de diciembre de 2025 comenzará la primera fase del ciclo lunar con la luna nueva y aquí te contaremos si se podrá observar desde México.

Dado que la luna no produce su propia luz, lo que uno podría pensar es la “luz de luna”, se trata más bien de la luz reflejada del sol.

Por lo que, al igual que la Tierra, también cuenta con un lado nocturno y otro diurno que cambian a medida que la luna gira. Es así que este próximo sábado 20 de diciembre estará sobre el planeta su lado nocturno, en su fase de luna nueva.

La luna nueva ocurre cuando esta se alinea con el Sol y el lado iluminado de la luna apunta hacia el Sol, mientras que el lado nocturno hacia la Tierra. Es por esto que, durante esta fase, la luna no se percibe a simple vista, siendo esta la razón por la que también es conocida como luna invisible, según información de la NASA.

De acuerdo con el sitio The Sky Live, este sábado 20 de diciembre iniciará un nuevo ciclo lunar con la luna nueva en la constelación de Sagitario a una distancia de 403,493 kilómetros de la Tierra.

A pesar de que, por sus características, no podrá ser visible en México, o en algún otro país, esta fase lunar representa una gran oportunidad para observar el cielo, pues durante esta noche serán mucho más visibles otros cuerpos celestes.

¿Cuándo es el mejor momento para observar la luna?

Si lo que te interesa es observar la luna, según el sitio Star Walk, el mejor momento para hacerlo es durante la luna llena, ya que durante esa fase lunar es el lado diurno de la luna el que se observa desde la Tierra lo que permite que pueda ser observada a simple vista.

No obstante, la luna llena no es la mejor fase para observaciones cercanas, ya que la luz solar afecta directamente sobre la luna, sin sombras ni contraste. Asimismo, la luz de la luna oscurece la mayoría de los cuerpos celestes, lo que dificulta la observación de las estrellas.

¿Cuándo es el mejor momento para observar las estrellas?

Mientras que, durante la luna llena puedes observarla mejor, es en la luna nueva cuando tienes una excelente oportunidad para observar las estrellas y otros cuerpos celestes.

Ya que, durante esta fase lunar, el cielo nocturno se encuentra completamente oscuro, lo que permite observar objetos celestes tenues que pueden ser difíciles de ver en un cielo iluminado por la luna.