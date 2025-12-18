Cometa 3I/ATLAS se aproxima a la Tierra: horario, cómo y dónde ver en vivo la trayectoria El cometa 3I/ATLAS estará en su punto más cercano a la Tierra este 19 de diciembre; conoce cómo podrás observarlo desde México (@Komet123Jager)

El cometa 3I/ATLAS pasará en su punto más cercano a la Tierra este viernes 19 de diciembre y aquí te contaremos cómo, dónde y a qué podrás observarlo desde México.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar conocido que se haya observado y desde su descubrimiento el pasado 1 de julio de 2025 por el telescopio de sondeo ATLAS, en Río Hurtado, Chile, ha sorprendido a los científicos por sus particularidades.

Desde su cambio de color, hasta su composición química, que parece sugerir que este cometa ha sido formado en condiciones diferentes a las que se dan cerca del Sol, los investigadores consideran este 19 de diciembre como una oportunidad única para observar y recabar mayor información sobre este cometa.

No obstante, a pesar de que el cometa 3I/ATLAS se encontrará en su punto más cercano a la Tierra, contrario a lo que se podría llegar a pensar, esto no representa ningún peligro para el planeta, pues el cometa estará a unos 270 millones de kilómetros, lo que equivale a más de 700 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

¿A qué hora, cómo y dónde ver en vivo la trayectoria del cometa 3I/ATLAS?

De acuerdo con datos publicados por la NASA, el cometa 3I/ATLAS este viernes 19 de diciembre alcanzará su punto más próximo a la Tierra y podrás observarlo en vivo.

Si quisieras observar al cometa 3I/ATLAS por tu cuenta, según lo compartido por la NASA, necesitarías un telescopio con una apertura de al menos 30 centímetros. Aunque este tipo de aparatos son considerados avanzados para aficionados o semiprofesionales.

Sin embargo, si no cuentas con un telescopio con estas características, aún así podrás observarlo en vivo desde tu hogar, ya que Proyecto Telescopio Virtual compartirá en su sitio web imágenes en tiempo real sobre este cometa en su punto más cercano a la Tierra.

La transmisión iniciará a las 04:00 GMT (Tiempo Medio de Greenwich) del 19 de diciembre, por lo que en el uso horario de México iniciará a las 22:00 de este jueves 18 de diciembre.

Si, por alguna razón, no pudieras observarlo en ese horario, la NASA ha creado una simulación online para que conozcas la ubicación y trayectoria actual del 3I/ATLAS, la cual podrás encontrar como “Eyes on the Solar System”.

Del mismo modo, la NASA también estará este viernes 19 de diciembre en Reddit respondiendo preguntas sobre el cometa 3I/ATLAS de 1:30 a 3:00 p. m. (hora del este).