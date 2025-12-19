Cometa 3I/ATLAS: estas son las mejores imágenes que dejó en su acercamiento por la tierra

International Space Station El cometa Swan parece sobre el resplandor amarillo verdoso de la Tierra justo antes de un amanecer orbital, capturado en octubre de 2024. (NASA Johnson)

El cometa 3I/ATLAS ha causado gran conmoción en la comunidad científica terrestre desde su descubrimiento el 1° de julio del año presente, empezando por su origen a millones de años luz, pues proviene de otro Sistema Solar, así como las anomalías que presentó en su viaje por nuestra galaxia y los distinguían entre otros cometas antes estudiados.

La aproximación de este objeto interestelar despertó distintos discursos respecto a su verdadero origen (si es de otra galaxia, ¿podría tratarse de tecnología o vida alienígena?) y a la intención que tendría una vez que alcanzara su mayor punto de acercamiento a la Tierra (¿sería completamente inofensivo o la humanidad estaría frente a una catástrofe astronómica?); sin embargo, la realidad ciertamente no sigue los guiones dramáticos de la ciencia ficción... por ahora.

Entre todas las certezas que el acercamiento del cometa 3I/ATLAS logró aclarar este viernes 19 de diciembre, día en el que ha alcanzado su mayor aproximación con el planeta agua, es más sencillo que las teorías acumuladas durante su viaje por nuestro sistema solar.

Una de dichas verdades, es la más simple de todas: el cometa 3I/ATLAS ha obsequiado a la Tierra una vista impresionante, un recordatorio de cuán magno es el universo y los universos más allá del nuestro.

El cometa 3I/ATLAS: Las mejores imágenes capturadas de su acercamiento a la Tierra

De acuerdo con cálculos realizados por National Aeronautics and Space Administration (NASA) y otros centros astronómicos, especialistas informaron que el momento de máxima proximidad ocurriría temprano en la madrugada de este viernes entre las 1:15 y las 3:00 horas, por lo que las primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS ya han sido reveladas.

A continuación, te mostraremos algunas de las mejores tomas que realizó el Doctor Josep María Trigo, respetado astrofísico y científico planetario, investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Ciencias del Espacio en Barcelona.

Primeras imágenes del cometa 3I/ATLAS Cometa interestelar captado hoy en máxima aproximación a la Tierra. (Dr. Josep Trigo)

¿Cómo puedo ver el cometa 3I/ATLAS si no tengo telescopio?

Este objeto interestelar nació en otra galaxia y fue expulsado de la misma debido alguna perturbación; tras lo que pudieron ser —probablemente—miles de millones de años de viaje, el objeto interestelar llegó a nuestro universo y este viernes 19 de diciembre alcanzó su punto máximo de acercamiento con nuestro planeta azul.

No obstante, no podrá ser presenciado a simple vista, pues la distancia a la que pasará cerca de la Tierra será de 273 millones de kilómetros de separación con nuestro planeta, aproximadamente 1.8 veces la distancia entre la tierra y el sol.

A pesar de esta significativa lejanía, aún podrás acceder a Virtual Telescope Project desde la comodidad de tu hogar, donde ofrecen livestream gratuito del cometa durante su paso cercano a la Tierra; esta visualización en directo estará acompañada de comentarios de especialistas.