El “saludo” del cometa 3I/ATLAS a la Tierra se dio a 268,918,000 kilómetros

Cometa. Una imagen del cometa durante su acercamiento a la Tierra. (NASA)

El cometa 3I/ATLAS llegó a su punto mayor de acercamiento a la Tierra este viernes 19 de diciembre y estuvo más y pasó más cerca de lo que pronosticó la NASA: la distancia fue de 268,918,000 kilómetros entre éste y nuestro planeta.

De acuerdo con las mediciones de los científicos del Laboratorio de Astronomía solar de la Academia de Ciencias de Rusia, el cometa interestelar pasó a esta distancia, la más cercana a nuestro planeta a una distancia de 268,918,000 kilómetros, aproximadamente a las 7:16 horas de Moscú de este viernes, es decir a las 10 de la noche del jueves en México. La NASA había calculado 270 millones de kilómetros de la Tierra.

Así fue el “saludo” y despedida del objeto estelar que cada vez que se acercaba a la tierra le ponían teorías sin fundamento científico, desde que era una nave espacial o que alienígenas venían a sembrar vida a nuestro planeta.

Ahora, el cometa continuará su recorrido por el Sistema Solar y se acercará a Júpiter el próximo 16 de marzo de 2026, a una distancia aproximada de 54 millones de kilómetros. Después, seguirá su viaje hacia el espacio hasta no ser visto jamás.

Marte tuvo un mayor acercamiento con el cometa 3I/ATLAS con una distancia aproximada de 30 millones de kilómetros, el pasado 3 de octubre de 2025, de acuerdo a la NASA.

Por lo pronto, se aleja de la Tierra y se encuentra a más de 340 millones de kilómetros del Sol. Además, se estima que se ha acelerado su paso pues viaja a una velocidad de 240 mil km por hora, es decir a 66.6 km por segundo, aproximadamente.

Lo concreto de este encuentro, es que el 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar confirmado hasta la fecha, después de 1I/›Oumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

De acuerdo a sus características: es lo suficientemente brillante y pudo ser estudiado por los científicos de la NASA, ESA e institutos científicos en todo el mundo, porque ofreció la oportunidad de observar cómo se comporta un visitante de otro sistema estelar bajo la influencia del Sol.

Lo que se desprende de las primeras observaciones, a confirmarse con los estudios que se realizan tras este acercamiento, es que el cometa 3I/ATLAS está activo y esto significaría que tiene un núcleo helado y una coma (una nube brillante de gas y polvo que rodea a un cometa cuando se acerca al Sol), por es los astrónomos lo clasifican como un cometa y no como asteroide.

En estos estudios preliminares, los astrónomos aún no saben exactamente qué tan grande es, pero estiman, a partir de las observaciones del telescopio espacial Hubble, que el diámetro de su núcleo no es menor a 440 metros ni mayor a 5.6 kilómetros.

EL ACERCAMIENTO

El Centro de Investigaciones Científicas de Rusia publicó en Telegram que los cálculos obtenido durante el paso del cometa, éste tuvo su mayor acercamiento a las 07:16 hora de Moscú. Ese fue el momento que cruzó el punto de máximo acercamiento a la Tierra».

El Laboratorio indicó que se encontraba a una distancia de 268.918.000 kilómetros de nuestro planeta, «una distancia enorme desde el punto vista de la escala terrestre, pero absolutamente ínfima desde el punto de vista de las distancias interestelares».Los científicos rusos se mofaron de las hipótesis abordadas desde el descubrimiento del cometa de que este pudiera ser una nave extraterrestre.

Objetivamente resulta difícil suponer las reservas de paciencia y la lógica de acción de seres racionales que a paso de tortuga durante más de un año se arrastran a lo largo de un sistema estelar extraño y de pronto cambian bruscamente la ruta», comentó el Laboratorio.«Y entonces, probablemente, la humanidad se espabile y comprenda lo más importante. Todo este asunto de la llegada de extraterrestes, dioses, supercivilizaciones, observadores, la espera de alguien que llegue y cambie nuestras vidas en realidad no va de extraterrestres. Es un asunto de nosotros mismos», dijo el Laboratorio.

TERCER COMETA INTERESTELAR

Este cometa es el tercer visitante interestelar del sistema solar y desde que fue detectado en el cielo generó en el público todo tipo de especulaciones.

Debido al cierre del gobierno en Estados Unidos durante más de 40 días, la NASA no pudo informar o divulgar imágenes del misterioso objeto.

En ese período se llegó a decir incluso que se trataba de una nave extraterrestre.Finalmente, cuando acabó el cierre del gobierno a fines de noviembre, la NASA dio una conferencia de prensa y puso fin a los rumores.

«Tenemos muchas ganas de encontrar señales de vida en el universo», declaró el administrador asociado de la NASA, Amit Kshatriya.