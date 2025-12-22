Alertan por tormentas geomagnéticas en época navideña

Tormentas geomagnéticas en la Tierra La Tierra será cubierta por tormentas geomagnéticas los próximos tres días; este fenómeno está siendo provocado por un enorme agujero coronal que envía viento solar al planeta.

El Laboratorio de Astronomía Solar del Instituto de Investigación Espacial de la Academia de Ciencias de Rusia, la Tierra experimentará —a partir de este lunes y hasta el miércoles— posibles perturbaciones en el campo magnético, las cuales reciben el nombre de “tormentas geomagnéticas” y son causadas por un gigantesco agujero coronal.

La entidad rusa especializada en el monitoreo del clima espacial informó que el mencionado agujero coronal se extiende sobre el hemisferio sur y parte del hemisferio norte.

Recientemente, casi 24 horas antes de lo previsto a la observación, se detectaron indicios de un flujo de viento solar perturbado proveniente del agujero coronal, el cual provocó una breve tormenta geomagnética alrededor de las 00:00 horas del domingo, en horario de Moscú; se prevén más tormentas de este tipo en los próximos tres días.

¿Qué es un agujero coronal?

La capa más externa del sol, que puede vislumbrarse en imágenes solares de la NASA en ultravioleta a una longitud de onda de 193 o 211 Ångström, se le conoce como corona.

Las áreas brillantes nos muestran gas caliente y denso que es capturado por el campo magnético del Sol, mientras que las áreas oscuras y vacías, caracterizadas por temperaturas y densidades mucho más bajas, son lugares que permiten la liberación de corrientes intensas de viento solar hacia el espacio.

Las temperatura y densidad baja de estas últimas áreas oscuras produce el efecto de que las zonas luzcan como agujeros oscuros en la capa externa del Sol, por lo que reciben el nombre de agujeros coronales.

Cuando los gases calientes expulsados por agujeros coronales alcanzan la Tierra, pueden intervenir en su campo magnético y provocar tormentas geomagnéticas de distinta densidad.

¿Cómo se miden las tormentas geomagnéticas?

Las tormentas geomagnéticas son perturbaciones del campo magnético de la Tierra, cuya duración abarca horas e incluso días, como será el caso de esta semana tras la observación de la Academia de Ciencias de Rusia, previendo que este fenómeno durará al menos tres días a partir de este lunes.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) de Estados Unidos ha definido una escala para cuantificar la intensidad y los efectos de las tormentas geomagnéticas, la cual consta de cinco posibles valores (G1 a G5).

La escala de cuantificación define a las tormentas geomagnéticas de la siguiente forma:

G1-Menor: Fluctuaciones débiles en redes eléctricas, problemas menores en satélites, auroras visibles en latitudes altas.

Fluctuaciones débiles en redes eléctricas, problemas menores en satélites, auroras visibles en latitudes altas. G2-Moderada: Voltajes anómalos en redes eléctricas, interrupciones en satélites, auroras visibles en latitudes más bajas.

Voltajes anómalos en redes eléctricas, interrupciones en satélites, auroras visibles en latitudes más bajas. G3-Fuerte: Interferencias amplias en comunicaciones y GPS, riesgos para satélites, auroras en latitudes medias (más el sur).

Interferencias amplias en comunicaciones y GPS, riesgos para satélites, auroras en latitudes medias (más el sur). G4-Severa: Problemas graves en redes eléctricas, interrupciones significativas en navegación y comunicaciones, auroras en latitudes muy bajas.

Problemas graves en redes eléctricas, interrupciones significativas en navegación y comunicaciones, auroras en latitudes muy bajas. G5-Extrema: Fallas generalizadas en redes eléctricas, daños a transformadores, interrupciones masivas de comunicación y GPS, auroras boreales visibles cerca del ecuador.

No obstante, las y los científicos señalan que estos fenómenos rara vez superan los niveles G1 o G2 de la escala.

¿Las tormentas geomagnéticas de este diciembre 2025 son peligrosas?

A diferencia de las erupciones solares o las eyecciones de masa coronal, los agujeros coronales se caracterizan por generar eventos menos intensos; no obstante, éstos son más persistentes.

Hasta el momento, el Laboratorio de Astronomía Solar informó que se prevén tormentas geomagnéticas desde este lunes y hasta el miércoles, las cuales podrían acercarse al nivel G2 y podrían provocar interferencias en comunicaciones de radio, así como la aparición de auroras boreales fuera de lo habitual en latitudes altas.

A su vez, declaró que continuarán el monitoreo continuo del fenómeno y recomiendan especial atención por parte de operadores de satélites y sistemas eléctricos, ya que la evolución del viento solar puede cambiar en cuestión de horas.

Sin embargo, señalan, no se espera un impacto severo en la vida cotidiana causado por este fenómeno solar.