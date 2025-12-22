Asociación de ingenieros invita a concurso estudiantil para celebrar el Día Mundial de la Ingeniería

Ingeniero La Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería (WFEO por sus siglas en inglés) celebra oficialmente desde hace varios años el Dia Mundial de la Ingeniería el 4 de marzo.

La asociación civil Ingeniería Sin Fronteras México (ISF Mex) se dedica a generar proyectos de ingeniería humanitaria y solidaria, con el objetivo de que toda la sociedad tenga acceso a condiciones dignas de vida, en áreas como el acceso al agua, vivienda, electricidad, alimentación, salud, educación, manejo de residuos y transporte.

La asociación mexicana pertenece a la red global de asociaciones Engineers Without Borders International. Localmente está conformada por ingenieros y estudiantes que buscan retribuir a la sociedad, aplicando su conocimiento adquirido en la escuela y por experiencia profesional, dando un sentido ético a su labor. Otros voluntarios apoyan las actividades de la asociación, pues para el adecuado desarrollo de los proyectos, es necesario un equipo multidisciplinario, además de que las buenas intenciones y la disposición de ayudar a la sociedad no requiere un grado académico.

En entrevista con la Dra. Betsaida Bibo Verdugo, egresada del Instituto Tecnológico de La Paz (Baja California Sur), co-fundadora de ISF Mex e investigadora posdoctorante en Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste S.C. explica que a lo largo de la historia, la aplicación del conocimiento mediante proyectos de ingeniería ha permitido mejorar nuestra calidad de vida en aspectos como vivienda, transporte, educación o salud, entre muchos otros. Ella menciona que “en los estudiantes y practicantes de la ingeniería está el potencial de resolver los problemas que aún nos afectan como sociedad y existe la responsabilidad moral de hacer llegar estas soluciones a toda la población, sin distingos sociales”.

Una de las actividades que se realizan en el marco de esta celebración, es el Concurso de Soluciones para el Desarrollo Sustentable (Hackaton for Sustainable Development) que es un concurso internacional estudiantil de proyectos e ideas que buscan resolver algunos de los problemas que abordan los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Organización de las Naciones Unidas.

El presente año, el Objetivo del Desarrollo Sustentable a tratar es el objetivo 9, que aborda la Industria, Innovación e Infraestructura. Adicionalmente se tratarán temas sobre Consumo y Producción Responsables, la Vida Marina y la Vida Terrestre. Esto es alrededor de construir infraestructura resiliente, promover una industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación y la digitalización. Desde ciudades más inteligentes y sistemas energéticos más limpios hasta transporte sostenible y acceso digital equitativo, se busca impulsar el progreso con soluciones de ingeniería que beneficien tanto a las personas como al planeta.

El Dr. Sergio Ulaje Fernandez, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y co-fundador de la asociación mexicana, indica que el concurso está dirigido a estudiantes de escuelas técnicas, vocacionales hasta estudiantes de doctorado. Los equipos de 2 a 6 integrantes deben registrarse en línea en diciembre. El concurso y la presentación de los trabajos se lleva a cabo en enero, los finalistas son seleccionados en febrero y los ganadores son anunciados en durante el Dia Mundial de Ingeniería en marzo 2026. El Dr. Ulaje menciona que “esta es una oportunidad de interactuar con la comunidad estudiantil internacional, medir sus capacidades, hacerse acreedores de reconocimientos, mentorías y divertirse aplicando sus conocimientos”.

Es importante que los estudiantes visiten la página, revisen las bases y temática del concurso, asi como los proyectos de ediciones anteriores. Para más información se recomienda visitar los sitios https://worldengineeringday.net/, https://www.ewb-international.org/, asi como contactar a ISF Mex por medio de sus integrantes y sus redes sociales.

Betsaida Bibo Verdugo (CIBNOR)

Sergio Ulaje Fernández (UABCS)

Enrique Guemez Sorhouet (ISF MÉXICO)