Cometa 3I / ATLAS está liberando moléculas y aún se puede ver desde la Tierra; así puedes hacerlo

Cometa 3I / ATLAS: Está liberando moléculas y aún puede verse desde la Tierra; así puedes hacerlo. (National Geographic)

El cometa interestelar 3I/ATLAS continúa sorprendiendo a la comunidad científica por su composición química y comportamiento en el espacio profundo.

De acuerdo con las observaciones más recientes, este visitante cósmico expulsa sustancias esenciales para la vida, lo que abre nuevas preguntas sobre la formación de moléculas orgánicas fuera del sistema solar.

3I/ATLAS expulsa compuestos esenciales para la vida; su origen sería externo al sistema solar.

Entre los elementos detectados se encuentran cianuro de hidrógeno y metanol, compuestos fundamentales en la química prebiótica.

Su presencia confirma que los componentes que dan origen a la vida no son exclusivos de la Tierra, ni necesariamente únicos dentro de nuestro vecindario solar.

El paso del 3I/ATLAS ha derivado en múltiples hallazgos y nuevas líneas de investigación sobre el origen de estructuras orgánicas en el universo.

Aún es posible observar el cometa 3I/ATLAS desde la Tierra: ¿cómo hacerlo?

A pesar de desplazarse a velocidades que superaron los 221 mil kilómetros por hora (137 mil millas por hora) durante su trayectoria hiperbólica inicial, el cometa puede apreciarse desde distintos puntos del planeta y, según estimaciones de NASA, continuará visible hasta la primavera boreal de 2026.

De acuerdo a National Geographic; la forma más accesible de localizarlo es mediante telescopio, ya sea doméstico o en observatorios públicos.

También se pueden usar aplicaciones móviles de astronomía que facilitan la ubicación de cuerpos celestes en tiempo real. Estás herramientas digitales permiten seguir su trayectoria con mayor precisión.

Eyes on the Solar System: la plataforma de la NASA para rastrear al cometa 3I/ATLAS.

NASA habilitó la plataforma interactiva Eyes on the Solar System, que muestra en tiempo real la posición del cometa y permite rastrear su movimiento a medida que atraviesa nuestro sistema.

Para complementar la experiencia, existen aplicaciones como Stellarium, Star Walk 2, SkySafari, Sky Map y Clear Outside, que orientan al usuario entre estrellas, constelaciones y otros objetos visibles en cielo nocturno.

Con el apoyo de estas herramientas, observar el paso del 3I/ATLAS se convierte en una oportunidad única para acercarse a uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de los últimos años.