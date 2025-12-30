Premios y distinciones muestran el compromiso social del Cinvestav con el país

Excelencia. El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados.

Como cada año, la comunidad del Cinvestav fue distinguida por su trabajo de investigación científica con más de 30 premios o reconocimientos nacionales e internacionales, que destacan el impacto de su propuesta académica, desarrollo tecnológico y de innovación para atender necesidades de la sociedad.

Durante el año que termina, el trabajo de las y los investigadores, así como de la comunidad estudiantil del Cinvestav, fue distinguido con los galardones más prestigiosos en el campo científico, como el Premio Weizmann a las mejores tesis doctorales en la categoría de Ciencias Exactas, otorgado a Jessica Jesús Arcudia Muñoz, adscrita al Departamento de Física Aplicada del Cinvestav Mérida, por su tesis “JAM: un lenguaje para materiales estructurados por capas”, dirigida por José Gabriel Merino Hernández, investigador del mismo Departamento.

También destacó el Premio IMPI a la Innovación Mexicana en la categoría Invenciones en materia de semiconductores, por el “Método adaptativo de creación de compiladores de memorias a nivel layout para tecnologías multipropósito utilizando celdas estándar”, otorgado a Susana Ortega Cisneros, investigadora del Cinvestav Guadalajara; además del Premio Mujeres Icónicas, otorgado por la Women Economic Forum a Esther Orozco Orozco, Investigadora Emérita adscrita al Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular.

Otros reconocimientos relevantes fueron los nombramientos de 13 Investigadores Nacionales Eméritos del SNII, un Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Colima, un apoyo otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Fundación Sofía Kovalevskaia y el ingreso a la Academia Estadounidense de Microbiología.

De los premios internacionales, destacan el de Citlalli Netzahualcoyotzi Piedra, investigadora del Departamento de Farmacología, como ganadora de financiamiento del programa Acelerador de Capacidad en Neurociencia para la Salud Mental, otorgado por la International Brain Research Organization, y el de Juanita Gasca Arango, estudiante de doctorado del Departamento de Matemáticas, quien recibió el Apoyo Sofía Kovalevskaia, de la Sociedad Matemática Mexicana y la Fundación Sofía Kovalevskaia.Vladislav V. Kravchenko, investigador del Departamento de Matemáticas, fue reconocido por dos editoriales científicas, al ser merecedor al Premio Springer Nature Author Service Award, por sus avances en álgebras de Clifford aplicadas, otorgado por Springer Nature Editor of Distinction Awards y el Top Viewed Article Wiley, por publicar uno de los artículos más vistos en: Mathematical Methods in the Applied Sciences.

Además, la Scholar GPS nombró como uno de sus mejores académicos a Pablo Muriel de la Torre, Investigador del Departamento de Farmacología; Josué Barrera Redondo, de Cinvestav Irapuato, fue nombrado “Head of Max Planck Partner Group”, del Instituto Max Planck; y María Guadalupe Ortega Pierres, del Departamento de Genética y Biomedicina Molecular, fue reconocida por la International Giardia & Cryptosporidium, de Melbourne, Australia, gracias a sus contribuciones en el campo de la investigación sobre Giardia.

María de la Luz del Razo Jiménez, investigadora del Departamento de Toxicología fue distinguida como “2025 HOT Distinguished Toxicologist Award”, otorgado por Hispanic Organization of Toxicologists (HOT) of the Society of Toxicology, en tanto, Rossana Arroyo Verástegui, del Departamento Infectómica y Patogénesis Molecular, fue nombrada como miembro del jurado del Premio Internacional Unesco-Equatorial Guinea.Asimismo, Alicia Civera Cerecedo, adscrita al Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav Sede Sur, recibió el Premio INEHRM Josefina Zoraida Vázquez, por su trayectoria en el campo de la investigación de la historia de la educación en México durante los siglos XIX y XX; también, Rosa María del Ángel Núñez Cazares, investigadora del Departamento de Infectómica y Patogénesis Molecular, recibió de la Universidad La Salle el Galardón Profesionales con Valor.

El SNII nombró como Investigadores Nacionales Eméritos a 13 académicos del Cinvestav: Juan José Alvarado Gil, Lussien Veleva Moulechkova, Miguel Ángel Olvera Novoa, Sergio J. Jiménez Sandoval, Rafael Ramírez Bon, Yurii Vorobiov, Sabine Marie Sylvie Mondié Cuzange, Jorge Alberto León Vázquez, Luisa Lilia Rocha Arrieta, David José Fernández Cabrera, Martha Catalina Romano Pardo, Bulmaro Cisneros Vega y David Francisco Block Sevilla.

Con los diversos premios o reconocimientos otorgados a la comunidad de investigación del Cinvestav, la institución refrenda su liderazgo en la generación de conocimiento y el desarrollo científico nacional.