La UDLAP en 2025 confirmó su liderazgo en la enseñanza y la promoción del arte, deporte, tecnología y los negocios

UDLAP La Universidad de las Américas Puebla.

La Universidad de las Américas Puebla, encabezada por el rector Luis Ernesto Derbez, a lo largo de 2025 confirmó su liderazgo en la enseñanza reafirmando su excelencia académica al obtener puntajes de 10 en la calificadoras nacionales e internacionales, y en lo que fue la formación artística y la promoción de sus alumnos con los equipos representativos en las disciplinas de danza, teatro, o artes plásticas, así como en diversas especialidades deportivas, además de figurar en ciencia y tecnología con alumnas y alumnos destacados; y en el ámbito de la mercadotecnia y los negocios, la

UDLAP destacó organizando congresos, intercambios académicos y con egresados UDLAP encabezando grandes compañías.

Así lo corroboran las actividades de cierre de año que incluyen todos los campos de las licenciaturas y postgrados que se imparten en la Universidad de las Américas Puebla.

Ejemplo de ello es que Valentina Cors Chi, estudiante de la Licenciatura en Animación Digital y la maestra Georgina Anzures, ilustradora y profesora de Diseño de la UDLAP, fueron parte de un selecto grupo de 30 personas de todo el mundo que realizaron una estancia en verano (summer animation residency) en California Institute of the Arts (CalArts), una de las universidades más prestigiosas del mundo en el ámbito de las artes y la animación, fundada por Walt Disney.

La presencia de las representantes de la UDLAP en este programa fue especialmente significativa, y es reflejo del alto nivel académico y creativo de la institución, así como del compromiso de las participantes por mantenerse a la vanguardia en su disciplina. En entrevista, Georgina y Valentina detallaron que, durante tres semanas formaron parte de un curso intensivo que incluyó clases de storytelling, dibujo y diseño, impartidas por profesionales de gran trayectoria en la industria de la animación.

Asimismo Christianne Junghanns Sánchez de Cima y Maday Delaia Espinosa Fosado, estudiantes de la UDLAP, marcaron un precedente al convertirse en las primeras mexicanas en participar en el ICON, la conferencia internacional más relevante de comunicación, marketing y relaciones públicas organizada por la Public Relations Student Society of America (PRSSA) en Washington D.C.

Las estudiantes UDLAP, como integrantes de la primera mesa directiva de PRSSA México, participaron activamente en este encuentro que congrega a profesionales y universitarios de todo el mundo, y que impulsa el aprendizaje sobre las innovaciones más recientes en relaciones públicas. Cabe recordar que la PRSSA, afiliada a la Public Relations Society of America (PRSA), es una de las asociaciones profesionales de relaciones públicas más influyentes en Estados Unidos y tiene el propósito de formar a líderes del sector.

Por otra parte, Eduardo Rafael Garrido Ortiz, estudiante del Doctorado en Ciencia de Alimentos de la UDLAP, obtuvo el segundo lugar en el concurso de exposición de carteles del Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation 2025, evento que tuvo como objetivo buscar nuevas alternativas sostenibles y ecológicas que mejoren ciertas propiedades en los alimentos.

Sobre el evento, el estudiante de la UDLAP explicó que se realizó con el fin de fomentar la divulgación científica, por lo que distintas instituciones educativas y gubernamentales invitaron a estudiantes de educación superior a presentar, en el Foro Tecnológico Plant Based Protein Innovation, realizado en Jalisco, sus trabajos de investigación en cartel en torno a las proteínas vegetales, insectos y hongos: “Es un foro tecnológico en donde se presentan trabajos sobre nuevas proteínas, cárnicas, vegetales y de insectos, y en el que también se ve toda la parte de cómo se extraen estas nuevas proteínas y cómo se sustituyen en ciertos alimentos”.

Además Con emotivas celebraciones que marcaron el cierre de una etapa, la Universidad de las Américas Puebla dijo adiós a 16 integrantes de los Equipos Representativos Deportivos de los Aztecas UDLAP que terminaron sus estudios y que mostraron, en cada una de sus disciplinas, entrega y orgullo por los colores verde/naranja, dejando un legado que perdurará en la comunidad universitaria.

Fue así como en un gesto de retribución, la Dirección de Deportes de la casa de estudios les organizó una ceremonia de reconocimiento tanto por su logro académico, como su destacada trayectoria dentro del deporte universitario. “Parte de la misión de la dirección está alineada a la institucional y tiene que ver con egresar profesionistas utilizando el deporte como una herramienta; así cada semestre tenemos un número de graduados con la satisfacción de que todos realizan sus trámites para obtener un grado académico”, explicó la Mtra. Maricruz Castro García, directora de Deportes de la UDLAP.

De esa forma fueron galardonados: Frida Ortiz Meléndez, Azteca de Soccer, estudiante de la Maestría en Mercadotecnia, doblemente subcampeona de la CONADEIP y bicampeona de Copa Telmex en 2023 y 2024; Miguel Ángel Hernández Torres, Azteca de Taekwondo, estudiante de la Licenciatura en Ciencias de la Nutrición, medallista de bronce en 2023, de oro en 2024 y 2025 en la CONADEIP; Paola Jazmín Aceves Arana, Azteca de Voleibol y estudiante de la Maestría en Servicios de la Salud.

Cabe citar que este 2025 la Colección de Arte de la UDLAP abrió sus puertas a nueve artistas, nuevas miradas y voces que convergen con una amplia comunidad artística, reunidos en la colección privada más grande del país en su tipo dentro de una institución universitaria y la única en el estado de Puebla con presencia en la plataforma internacional Google Art Project.

En el marco de los festejos por los 85 años de historia y 55 años de su campus en Puebla, la UDLAP inició un proceso de incorporación de artistas a su Colección de Arte, comenzando con la donación de Carlos Flores Romero, quien integró cuatro grabados de su serie La danza de la muerte, una reinterpretación contemporánea de los grabados del artista alemán del siglo XV Hans Holbein, fusionados con la cultura gráfica popular mexicana y el sonidero.

El acervo también se enriqueció con dos grabados de Marco Antonio Velázquez Ramos, egresado de la UDLAP, donados por la gestora cultural Vianney Camarillo Acosta, quien colabora con la institución desde hace más de un año y medio y realizó esta donación como una forma de agradecimiento por el trabajo conjunto.

Finalmente se informa que integrantes de la comunidad de la UDLAP, participaron en un foro organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe en Panamá (UNODC ROPAN), en el cual se efectuaron conversatorios y mesas de trabajo relacionados al tema de lavado de activos, acción orquestada por el crimen organizado para ingresar el dinero que se gana de forma ilícita y se hace parecer legal.

Fue así como el egresado Alan Betancourt Torres, la estudiante Lirio Cristina Araiza Colin y Nora Gavira Durón, profesora de la Universidad de las Américas Puebla, participaron en el Foro Disruptivo 2025: Articulando alianzas contra el lavado de activos y la trata de personas, realizado en Cancún, Quintana Roo; evento en el que se buscaron y analizaron ideas sobre la protección, prevención y el trabajo que están realizando las instituciones y las empresas en contra del lavado de activos en México, Guatemala, Honduras y El Salvador.

Y que como parte de su programa “Voluntariado Azteca”, la UDLAP realizó diversas actividades orientadas al cuidado animal, la protección del medio ambiente y la ayuda humanitaria para familias de la capital poblana, Cholula y para quienes fueron afectados por las recientes contingencias ambientales en la Sierra Norte.

Comprometida con el fortalecimiento de la responsabilidad social, por tercer año consecutivo la UDLAP dispuso la campaña de partidos con causa, donde los boletos para los dos primeros juegos de los Aztecas de futbol americano como local se intercambiaron por kilos de frijol, los cuales fueron donados al Banco de Alimentos Cáritas Puebla para integrarse a una despensa destinada a familias de la zona metropolitana de la capital poblana. De esa forma, en solo dos fines de semana se juntaron seis toneladas.

Asimismo, la UDLAP respondió a las necesidades urgentes de las comunidades afectadas en la Sierra Norte de Puebla, por lo cual la institución coordinó junto al Banco de Alimentos Cáritas Puebla, la donación y transportación de insumos hacia las familias más vulnerables en aquella parte del estado. “Cuando ocurrió el desastre natural en la Sierra Norte, inmediatamente activamos nuestro Centro de acopio y se juntó 1.192 toneladas de materiales de primera necesidad como productos para bebé, para higiene personal, alimentos no perecederos, y para limpieza; todo fue entregado en La Ceiba y en poblaciones de Jicotepec de Juárez”, informó Luis Ernesto Corona Momox, coordinador de Voluntariado Azteca.