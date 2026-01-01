La UNAM hace su recuento del 2025 con miras hacia sus metas del 2026

UNAM Para el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementó su matrícula en más de mil 500 los espacios adicionales en educación media superior.

La Universidad Nacional Autónoma de México inicia el año 2026 con la convicción de que el compromiso, la identidad y la unidad de la comunidad universitaria seguirán siendo los pilares para, desde la autonomía, enfrentar los retos de un entorno cambiante e incierto, y consolidar una formación y educación pertinente que permita a sus egresados sumarse a la construcción de un desarrollo incluyente y sustentable.

Este 2025 que concluyó, si bien estuvo caracterizado por momentos complejos y difíciles, ha sido también la oportunidad de concretar cambios y ampliar oportunidades académicas que nos fortalecen como la institución de educación superior más importante del país.

La gestión se ha centrado de manera especial en incrementar los espacios de formación académica con la convicción de que el conocimiento es hoy el factor más importante para impulsar el crecimiento económico y personal, así como el desarrollo de la sociedad.

Para el ciclo escolar 2025-2026, la UNAM incrementó en más de mil 500 los espacios adicionales en educación media superior, permitiendo atender a 35 mil 195 alumnas y alumnos de nuevo ingreso en este nivel.

Con un gran esfuerzo y satisfacción, la Universidad suma, en total, una población estudiantil de casi 380 mil estudiantes, desde iniciación universitaria hasta posgrado.

Este crecimiento cuantitativo se complementó con una expansión de la oferta académica a nivel nacional. Se inauguró la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Oaxaca, con cinco nuevas licenciaturas; esta expansión se extendió a las ENES Morelia, León, Juriquilla y Mérida, que sumaron más carreras a su oferta académica, fortaleciendo la presencia de la Universidad en diversas regiones.

Paralelamente se revisaron y crearon planes de estudio de vanguardia y pertinencia, incluyendo un nuevo Doctorado en Trabajo Social y especializaciones en Enfermería y Contaduría, asegurando la pertinencia de la formación profesional ante las demandas sociales.

El apoyo integral a la comunidad estudiantil es y será la prioridad de la Universidad. Para acompañar a las y los jóvenes universitarios se otorgaron más de 170 mil becas, incluyendo la nueva Beca Ifigenia Martínez, diseñada como un complemento para la alimentación de los estudiantes que así lo requieran; además, la totalidad de los 106 mil de bachillerato reciben la beca Benito Juárez del Gobierno federal. En suma, casi 280 mil estudiantes de la UNAM, desde bachillerato hasta posgrado, tienen alguna beca.

El bienestar emocional adquirió un papel central con la consolidación del Programa Universitario de Cuidado y Apoyo a la Salud Mental y programas como “Espora Psicológica”, Salud Comunitaria, así como el Programa Universitario Cultura de Paz, con los que se busca fortalecer entornos sanos y empáticos en donde las y los estudiantes puedan desarrollar todo su potencial. El reforzamiento de este programa sucede después del asesinato de un estudiante en el CCH sur.

En materia de infraestructura destaca el avance en el Programa de Rehabilitación de Espacios, con énfasis particular en el fortalecimiento del equipamiento para hacer más seguro el acceso y los entornos alrededor del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur, al igual que más trabajos que se están acordando con las comunidades de otros espacios de educación media superior.

En el ámbito científico, la colaboración internacional rindió frutos con la instalación del telescopio robótico Colibrí, en San Pedro Mártir, demostrando el alcance global de la investigación universitaria.

En un esfuerzo por consolidar una gobernanza más horizontal y participativa, el rector Leonardo Lomelí Vanegas impulsó reformas institucionales para responder a las necesidades de la comunidad en un entorno de cambio permanente.

La Coordinación de Reforma Institucional y Prospectiva Universitaria, que se creó en 2024, avanzó en sus trabajos de análisis y para el año que inicia prepara la convocatoria a foros de consejeros, que permitirán escuchar y enriquecer propuestas de transformación institucional, a fin de fortalecer la autonomía y adaptar a la Universidad a los cambios del siglo XXI.

Paralelamente, la Secretaría de Servicio y Atención a la Comunidad Universitaria se estableció para garantizar cercanía y respuesta oportuna a las necesidades de los estudiantes.

Se avanzó de manera significativa en mejorar las condiciones laborales, particularmente de los técnicos académicos.

La UNAM reafirmó su compromiso social y cultural, fungiendo como un faro para la nación. Su amplia oferta sumó alrededor de 12 mil actividades de danza, teatro, cine y música, que disfrutaron cerca de 2.5 millones de asistentes. Destacan la proyección que tuvieron la Fiesta del Libro y la Rosa o la Feria Internacional del Libro Universitario, dos importantes citas editoriales que congregan a miles de personas anualmente.

Como parte de su compromiso social, durante 2025, en coordinación con autoridades de salud federales, se instalaron dos centros masivos de vacunación en los cuales se aplicaron más de 120 mil vacunas.

La vinculación internacional se estrechó mediante la firma de convenios estratégicos con prestigiosas instituciones como la Sorbona de París, Universidad de Costa Rica, Universidad de Chile y el Instituto Max Planck de Alemania, asegurando un flujo constante de intercambio académico y de investigación. Los resultados sobresalientes de la UNAM en rankings globales reflejan la excelencia académica de la Universidad de la nación, proporcionando una base sólida para los desafíos futuros que la institución está preparada para asumir.

La Universidad Nacional Autónoma de México no se detiene. Durante 2026 continuará trabajando con responsabilidad, transparencia y cercanía con la comunidad para responder con firmeza y planeación estratégica a los retos del nuevo año. El compromiso de la comunidad seguirá formando personas egresadas e investigadoras que sigan aportando al desarrollo del país.