¿Qué son las galaxias ornitorrinco que descubrió el telescopio James Webb?

En un estudio presentado durante la reunión de la Sociedad Astronómica Americana, un equipo del Colegio de Artes y Ciencias de la Universidad de Missouri utilizó el Telescopio Espacial James Webb (JWST) para identificar nueve cuerpos cósmicos que, según estimaciones, existieron hace 12 mil millones de años.

Estos astros presentan una anomalía nunca antes observada: tienen una apariencia que normalmente los clasificaría como estrellas; sin embargo, mediante un análisis de espectroscopía, los investigadores encontraron líneas de emisión estrechas, un comportamiento típicamente observado en galaxias.

El equipo apodó a estos objetos “galaxias ornitorrinco” debido a su naturaleza poco ortodoxa y en referencia a la especie que desafía la clasificación taxonómica al combinar características de aves, reptiles y mamíferos.

“Hemos identificado una población de galaxias que no podemos categorizar. Por un lado, son extremadamente pequeñas y compactas, como una fuente puntual, pero no presentan las características de un cuásar, que constituye la mayoría de las fuentes puntuales distantes”, señaló Haojing Yang, profesor de astronomía y coautor del estudio.

“Nuestra teoría actual establece que las galaxias se formaron mediante la fusión con otras galaxias, a través de colisiones violentas. Sin embargo, estas ‘galaxias ornitorrinco’ podrían haberse formado de manera silenciosa, lo que sugiere que el universo temprano pudo haber sido más flexible y creativo de lo que pensábamos”.

Bangzheng “Tom” Sun, estudiante en el laboratorio de Yang, recopiló la muestra y analizó los datos, determinando que “no se puede descartar la posibilidad de que estos nueve objetos sean galaxias formadoras de estrellas”.

La comunidad astronómica acepta que las galaxias grandes, como la Vía Láctea, crecieron mediante la fusión de galaxias más pequeñas. A raíz de este descubrimiento, Yang se cuestiona: “¿Qué existe antes de las galaxias pequeñas? ¿Cómo comienza su proceso de formación?”.

El estudio, titulado “Una nueva población de objetos puntuales de línea estrecha”, está disponible en el servidor de preimpresión arXiv.

El telescopio Webb, como se anticipaba, está revelando etapas más tempranas de la formación y evolución de las galaxias, lo que posibilita nuevos estudios sobre los orígenes del universo.