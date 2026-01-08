Júpiter estará más cerca de la Tierra en 2026: conoce cómo y cuándo ver al planeta más grande del sistema solar

Este enero de 2026, Júpiter, el planeta más grande de todo el sistema solar, estará en su punto más cercano a la Tierra y en oposición, lo que significa que nuestro planeta pasará justo entre él y el Sol.

Esta dinámica hará que Júpiter se vea más brillante y más grande de lo normal en el cielo nocturno. Aunque sucede cada mes alrededor del mismo periodo, este año será especialmente llamativo porque no volverá a estar tan cerca hasta 2027.

Fechas clave para ver a Júpiter

Este viernes 9 y sábado 10 de enero serán los mejores momentos para apreciar este fenómeno desde México. Durante estas noches, Júpiter estará visible toda la noche brillando con intensidad.

¿A qué hora será visible Júpiter en el cielo desde México?

De acuerdo con los especialistas, la oposición exacta será en la madrugada del 10 de enero, alrededor de las 2:34 AM, pero ya desde la puesta del Sol del día 9 podrás comenzar a verlo.

¿Cómo localizar a Júpiter en el cielo desde México?

Para identificarlo, solo tienes que seguir estos consejos:

Mira hacia el este después del atardecer

Se ubicará cerca de la constelación de Géminis , formando una figura visual interesante con otras estrellas

, formando una figura visual interesante con otras estrellas A simple vista, se verá como una estrella muy brillante

Tips para ver méjor al planeta Júpiter

Escoge un lugar con poco alumbrado

Mientras más oscuro esté el cielo, más fácil será distinguir a Júpiter y otros objetos celestes. Las zonas alejadas de la contaminación lumínica siempre ayudan.

Lleva binoculares o un telescopio simple

Aunque basta con tu vista para disfrutar el brillo del planeta, si tienes unos binoculares potentes (10x o más), verás las lunas más grandes y quizá hasta las bandas nubosas. Con un telescopio amateur, la experiencia se vuelve aún más espectacular.

Usa Apps de Astronomía

Aplicaciones gratuitas para móvil pueden guiarte en tiempo real para ubicar a Júpiter y constelaciones cercanas como Géminis.

¿Por qué no te lo puedes perder?

Aunque las oposiciones de planetas exteriores como Júpiter ocurren cada cierto tiempo, no siempre coinciden con el punto más cercano entre los planetas debido a las órbitas elípticas.

Este 2026, Júpiter estará brillante y accesible para todos. Además, el enorme planeta se verá desde ambos hemisferios, lo que significa que no importa si estás en el norte o sur de México.