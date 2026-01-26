El MIDE abre espacio para explorar el dinero a través de las emociones

Nueva sala en el MIDE La sala recupera la importancia de hablar de nuestras finanzas personales y de reconocer que, más allá de cifras, la salud financiera también se expresa en el cuerpo, la mente y las relaciones. (MIDE)

El MIDE, Museo Interactivo de Economía invita a conocer la Sala Secretos Financieros, un nuevo espacio creativo que forma parte de la renovación integral del museo. Esta iniciativa invita a las y los visitantes a reflexionar sobre la relación emocional que mantienen con el dinero y a reconocer cómo sus decisiones, experiencias y preocupaciones financieras, influyen en su bienestar cotidiano.

La sala cuenta con una serie de anécdotas y vivencias recolectadas por el MIDE, donde las personas expresaron algunos de sus secretos financieros más profundos. Estos relatos fueron reinterpretados por cuatro collagistas latinoamericanas — @danielatriza, @selvascollage, @ana_labenito y @alejandra_oso_— quienes, mediante imágenes, fragmentos, objetos y materiales diversos, transformaron los secretos financieros del público en piezas visuales que revelan dudas, anécdotas íntimas, sueños y situaciones que, en ocasiones, pueden sentirse como pesadillas.

Secretos Financieros recupera la importancia de hablar de nuestras finanzas personales y de reconocer que, más allá de cifras, la salud financiera también se expresa en el cuerpo, la mente y las relaciones. Esto cobra relevancia a la luz de datos de la ENSAFI 2023, que indican que una de cada dos personas en México percibe su bienestar financiero como bajo o medianamente bajo, y cuatro de cada diez han experimentado malestares físicos derivados del estrés financiero. La exposición busca así abrir un diálogo que permita identificar, sentir y transformar la manera en que enfrentamos estas experiencias.

Como parte de esta invitación a redescubrir la economía desde nuevas perspectivas, el MIDE presenta una propuesta educativa renovada que en 2026 amplía las formas de acercarse al conocimiento económico. Las y los visitantes podrán participar en actividades que combinan tecnología, interacción y reflexión personal, desde el recorrido 20 plantas que cambiaron la economía en el Tranvía interactivo, hasta una experiencia acompañada por Can X, un robot cuadrúpedo que guía a los visitantes en el tercer piso del museo. Asimismo, el video mapping La ciudad del ahorroy los recorridos históricos de fin de semana permiten conectar la vida económica con el patrimonio del edificio betlemita del siglo XVIII donde se ubica el museo.

En paralelo, el MIDE impulsa su oferta académica a través de su Foro Educativo, una iniciativa que ha formado a más de 165 mil estudiantes y que en 2026 presenta una agenda sólida de cursos, diplomados y especialidades impartidos por especialistas en economía, finanzas y desarrollo sustentable. Para iniciar el año, el museo anuncia el Diplomado de Gestión del Dinero, un programa virtual de 50 horas que comenzará el 5 de marzo y que está orientado a fortalecer hábitos financieros y brindar herramientas prácticas para tomar decisiones informadas relacionadas con ahorro, inversión, crédito, protección financiera e impuestos. Esta propuesta se complementa con una agenda académica que incluye contenidos sobre el funcionamiento del Banco de México, el análisis macroeconómico, las finanzas, el desarrollo económico comparado y la ciencia de datos, disponibles en modalidades presenciales y a distancia. Toda la información puede consultarse en: https://www.mide.org.mx/foro-educativo

Con la presentación de Secretos Financieros y su renovada oferta educativa y académica, el MIDE reafirma su misión de acercar la economía a todas las personas de manera accesible, comprensible y significativa, reconociendo que entender cómo nos relacionamos con el dinero es un paso fundamental para mejorar nuestro bienestar individual y colectivo.

HORARIOS Y COSTOS:

Martes a domingo, de 09:00 a 17:00 h. Entrada general: $160 pesos.

Estudiantes, maestros, adultos mayores y personas con discapacidad: $80 pesos.

Promociones:

Madrugadores MIDE (2x1): sábados y domingos de 09:00 a 11:00 h.Tardes con Pilón (2x1): martes a viernes de 15:00 a 17:00 h.