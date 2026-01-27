Plantas trepadoras: anatomía de los tallos

Inecol De manera general, se dividen en dos grandes grupos: plantas escandentes, que poseen estructuras morfológicas como zarcillos, pecíolos prensiles, tallos volubles o raíces adherentes; y plantas apoyantes, que carecen de mecanismos de ascenso y simplemente se sostienen sobre otra. (De manera general, se dividen en dos grandes grupos: plantas escandentes, que poseen estructuras morfológicas como zarcillos, pecíolos prensiles, tallos volubles o raíces adherentes; y plantas apoyantes, que carecen de mecanismos de ascenso y simplemente se sostienen sobre ot)

Las plantas tienen la capacidad de adaptarse a diferentes ecosistemas, y lo hacen de múltiples maneras. Así, para alcanzar la luz en un ambiente competitivo, bosque o selva tropical, han desarrollado modificaciones morfoestructurales que les permiten alcanzar la parte superior del bosque.

Un ejemplo claro son las plantas trepadoras, definidas como aquellas que no pueden mantenerse erguidas por sí mismas y que pueden o no desarrollar estructuras especiales para ascender. Se han propuesto varias clasificaciones basadas en los mecanismos de ascenso o trepa; sin embargo, muchas especies utilizan más de uno, lo que dificulta su categorización.

De manera general, se dividen en dos grandes grupos: plantas escandentes, que poseen estructuras morfológicas como zarcillos, pecíolos prensiles, tallos volubles o raíces adherentes; y plantas apoyantes, que carecen de mecanismos de ascenso y simplemente se sostienen sobre otros.

Las escandentes se dividen en lianas y enredaderas herbáceas según el grado de lignificación del tallo. Las lianas, tienen tallos fibrosos, gruesos y bien lignificados. Por el contrario, las enredaderas herbáceas, tienen tallos delgados y herbáceos.

Los tallos cumplen funciones esenciales como soporte, conducción y producción de nuevos tejidos vivos, aunque también pueden participar en la fotosíntesis y el almacenamiento. En su estructura primaria, se distinguen tres sistemas de tejidos: dérmico, fundamental y vascular. La epidermis es la capa externa que recubre el tallo y está protegida por una capa cerosa llamada cutícula.

El sistema fundamental, realiza la fotosíntesis, almacena los productos generados y contribuyen al sostén de la planta. El sistema vascular se encarga de transportar agua, nutrientes y diversos metabolitos, además de brindar soporte mecánico. Este sistema está formado por dos tejidos: xilema y floema que juntos conforman los haces vasculares, puede también tener esclerénquima que da soporte mecánico.

La xilema transporta agua y minerales desde las raíces, mientras que el floema distribuye los azúcares producidos en la fotosíntesis, desde las hojas hacia otras partes de la planta, y otras moléculas como ARN mensajero, proteínas, aminoácidos y metabolitos secundarios.

La morfología y anatomía del tallo de las lianas son fundamentales para comprender su hábito trepador, y es precisamente donde se encuentran las características distintivas que las hace diferentes a los árboles y arbustos.

Teniendo como resultado un transporte eficiente y seguro del agua y sales minerales a largas distancias, además de conferirles flexibilidad y resistencia ante cualquier daño. En las lianas los haces vasculares están dispuestos de manera dispersa o en un patrón radial en el córtex o en la corteza, en lugar de un anillo compacto que rodea el sistema vascular como en los árboles. En comparación con las plantas erectas, a nivel celular presenta células conductoras anchas en el xilema y floema, alta abundancia de parénquima no lignificado, menor número de fibras, radios medulares anchos y variaciones en el cambium (células meristemáticas que producen crecimiento secundario y otras funciones). Se han realizado números estudios sobre el crecimiento secundario de tallos de lianas para diferentes familias para comprender su morfología y clasificación.

Las plantas trepadoras desempeñan un papel fundamental tanto en los ecosistemas como en la vida humana. Algunas lianas son muy resistentes y se han utilizado para elaboración de fibras y cuerdas. Por ejemplo, el ratán (Calamus spp. Arecaceae) que son palmeras trepadoras distribuidas ampliamente en regiones tropicales y subtropicales, se emplean en la fabricación de muebles, en la construcción y productos artesanales, gracias a su rigidez y flexibilidad.

La uva del monte, Vitis tiliifolia (Vitaaceae) posee unos frutos comestibles similares a las uvas y se emplea en la medicina tradicional para el tratamiento de problemas de los riñones, reumáticoas y hemorroides. La pasiflora o flor de la pasión, Passiflora incarnata (Passifloraeae), es una planta muy conocida por sus efectos famacológicos a nivel del sistema nervioso central: reducción de la actividad motora, inhibidor del GABA y efecto sedante.

El bejuco guaco, Pentalinon andrieuxii (Apocynaceae), se utiliza con frecuencia en la medicina tradicional yucateca para tratar lesiones cutáneas, aliviar dolores de cabeza, trastornos nervios y la raíz la emplean para tratar las mordeduras de serpientes. Algunas biocompuestos con actividad farmacéutica, como las michelaminas A y B (con propiedades anti-VIH) se encuentran en Ancistrocladus korupensis (Ancistrocladaceae).

La diosgenina, precursor en la síntesis química de fármacos esteroides, está presente en Dioscorea deltoidea (Dioscoreaceae). Uno de los rituales más conocido en la Amazonia occidenta utiliza la ayahuasca, Banisteriopsis caapi (Malpighiaceae), en combinación con otras especies, para elaborar una bebida con efectos psicotrópicos.

