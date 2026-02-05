SNTE entrega Pliego Nacional de Demandas 2026; pide Incremento Salarial de 13% y Reformas al ISSSTE

Nuestro compromiso es dar todo el esfuerzo para mejorar la educación nacional y contribuir al bienestar del pueblo de México, señala Alfonso Cepeda Salas —

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, entregó al secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, el Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026.

Cepeda Salas dijo que el documento fue integrado a partir de los resultados de la 8ª Consulta Nacional, en la que participaron un millón 549 mil 60 trabajadores de la educación.

“Incluye tanto las legítimas y justas reivindicaciones económicas, laborales, sociales y profesionales de las y los trabajadores de la educación, como compromisos con una educación de excelencia que contribuya al desarrollo y el bienestar integral del pueblo de México, así como para fortalecer la educación pública nacional”, señaló.

Añadió que quienes forman el SNTE están comprometidos en dar todo su esfuerzo para mejorar la educación nacional y contribuir al bienestar del pueblo de México.

El Maestro dirigente reconoció la disposición del Gobierno de la Cuarta Transformación y del titular de la SEP, para mantener el diálogo y atender los asuntos de la agenda educativa y laboral del Magisterio.

Luego, el secretario general reveló las principales demandas incluidas en el PND, como el incremento al sueldo tabular de al menos un 13 por ciento; la reforma a los dos Regímenes Pensionarios de la Ley del ISSSTE.

También, un Nuevo Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; reducción de carga administrativa del personal docente; fortalecimiento y opciones suficientes para la profesionalización permanente; solución a los problemas de infraestructura, mantenimiento y equipamiento en las escuelas.

Otra demanda es el pago de salario y prestaciones en el tiempo y términos establecidos, así como abatir los rezagos en todos los niveles educativos, para personal con plazas federales, federalizadas o estatales.

Una más es la ampliación y fortalecimiento de políticas, programas y acciones para lograr la igualdad sustantiva, la equidad e inclusión, y afianzar el combate y la erradicación de todo tipo de acoso, discriminación, hostigamiento y violencia en el Sistema Educativo Nacional (SEN).

Cepeda Salas indicó que las demandas están detalladas en tres anexos; I-Personal Docente de Educación Básica; II-Personal Docente, No Docente y de Apoyo y Asistencia a la Educación Media Superior y Superior; y III- Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación Básica.

Durante la reunión Cepeda Salas también entregó a la autoridad educativa los nombres de la comisión que representará al SNTE en la negociación para dar respuesta a las demandas de los trabajadores de la educación.

