Descubren en China un dinosaurio con púas de puercoespín de 125 millones de años

Dino Recreación del dinosuario con pùas hallado en China. (Fabio Manucci)

Una nueva especie de dinosaurio herbívoro, que, hace 125 millones años, contaba con púas comparables a las del puercoespín actual, ha sido descubierta en China, informó este viernes el centro de investigaciones francés CNRS.

En un comunicado, el CNRS aseguró que “hasta ahora, no existía ninguna prueba que atestiguara la existencia de tales púas en los dinosaurios” y detalló que los científicos han bautizado a esta nueva especie como ‘Haolong dongi’ en honor a Dong Zhiming, pionero de la paleontología china.El descubrimiento se publica este mismo viernes en la revista ‘Nature Ecology & Evolution’.

El hallazgo en China de la piel fosilizada de un espécimen joven de iguanodonte del cretáceo “excepcionalmente bien conservada” dio pie a los científicos del CNRS y sus socios internacionales para el uso de “escaneos de rayos X y cortes histológicos de alta resolución”.

Los investigadores lograron entonces “observar células cutáneas preservadas desde hace 125 millones de años”, las cuales indicaban “la presencia de púas huecas y córneas en gran parte de su cuerpo”, comparables a las de los puercoespines actuales por su función de disuasión.

Estas protuberancias demuestran además un mecanismo de defensa evolutivo inédito hasta ahora en los iguanodonte, un grupo de dinosaurios que, dependiendo de la especie, podían medir entre 6 y 10 metros de largo y pesar varias toneladas.

El estudio apunta a que las púas desempeñaban un papel en la termorregulación (al ser huecas, podrían haber ayudado a disipar el calor o absorberlo) o en la percepción sensorial (para detectar movimientos o cambios en el entorno).

“Dado que el espécimen de ‘Haolong dongi’ es juvenil, queda por determinar si estas púas también estaban presentes en los adultos”, señaló el CNRS.