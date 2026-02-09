Maternidad y Paternidad en México; Fuerza de Motor Familiar y sombra de discriminación laboral

Ser Mamá o Papá enciende los sueños, es una historia de amor que da esperanza y saca la mejor versión del ser humano, señala Paulina Mendieta — El movimiento social “La Vida Por Delante” (LVPD) alertó la persistente discriminación laboral hacia mujeres gestantes y el creciente temor de los jóvenes a emprender el camino de la paternidad, dos fenómenos críticos que enfrentan las familias en México.

Paulina Mendieta, vocera y directora general de LVPD, reveló cifras que evidencian la magnitud del problema.

De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), entre 2017 y 2022 fueron registrados 275 quejas por despidos injustificados vinculados al embarazo.

Dijo que esta realidad es complementada con los hallazgos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022, la cual señala que el 35.6 % de los empleadores admiten que no contratarían a mujeres embarazadas o con hijos pequeños.

“Alrededor de 3 de cada 10 mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia en su vida laboral, incluyendo discriminación, acoso o agresión”, afirmó Mendieta.

Enseguida citó indicadores nacionales; según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el embarazo es una de las cinco causas principales de exclusión en el trabajo, manifestándose a través de reducciones salariales, negativas de ascenso, o despidos directos.

Familia, Motor de Transformación

Frente a este panorama adverso, LVPD planteó resignificar la maternidad y la paternidad “no como una carga, sino como un impulso vital”.

Mendieta expresó que “la fuerza más grande viene del corazón; tener un hijo es poseer un motor que te impulsa a luchar por lo que quieres, más allá de tu imaginación”.

Acompañada por familias y representantes de la sociedad civil, resaltó que la paternidad también transforma al hombre.

Uno de los voceros del movimiento compartió una metáfora elocuente sobre el reto de la crianza; “para nosotros los hombres, cuando llega un hijo, la vida te sube al ring sin avisar, pero también te llena de una fuerza que no sabías que tenías”.

Celebración con Rostro Humano

Bajo el lema “Mi familia es increíble”, el movimiento permea a jóvenes de entre 18 y 35 años, para fomentar una visión de la vida familiar basada en la autenticidad, el equilibrio y el compromiso, indicó.

Añadió que LVPD es un contrapeso cultural frente a los discursos contemporáneos que presentan la llegada de un hijo como un freno al desarrollo personal.

Finalmente, “La Vida Por Delante” apremió a las empresas, instituciones y sociedad en general para dignificar el rol de los padres y apostar por la familia como la inversión más sólida para el futuro de México.

Maternidad y Paternidad en México; Fuerza de Motor Familiar y sombra de discriminación laboral