Expertos de Harvard y Mexicanos Primero presentan ruta para transformar la Educación con Inteligencia Artificial

El futuro de la humanidad se define hoy en las aulas de los países de la región latinoamericana, señalan expertos de la Universidad de Harvard

Para democratizar el acceso al conocimiento de vanguardia, la organización Mexicanos Primero (MP) presentó la traducción oficial al español del libro “Inteligencia Artificial y Educación en el Sur Global”.

La obra, gestada en el seno de la Universidad de Harvard, representa una herramienta de consulta indispensable para los sistemas pedagógicos de la región.

El texto, liderado por el reconocido académico Fernando Reimers junto a María Renee Palomo y Callysta Thony, analiza de forma sistémica el impacto de la tecnología en contextos donde la brecha de infraestructura y la carencia de alfabetización digital son realidades imperantes.

Patricia Vázquez del Mercado, presidente ejecutiva de MP, dijo que esta obra representa una "provocación urgente para que las decisiones tecnológicas dejen de tomarse exclusivamente en los despachos de Silicon Valley y comiencen a responder a las necesidades reales de nuestras aulas”.

Planteó que la traducción de la obra de universidad más antigua de los Estados Unidos al español, favorece la enseñanza para que la sociedad civil tenga siempre una voz bien informada.

Los tres expertos de Harvard encabezaron la presentación del contenido del libro, estructurado en torno a ejes fundamentales como el currículo, la formación docente, el liderazgo escolar y la gobernanza.

La obra enfatiza que el verdadero reto en las escuelas del Sur Global no es técnico, sino de coherencia institucional y relevancia pedagógica.

En confderencia de prensa virtual, Fernando Reimers advirtió que la Inteligencia Artificial (IA) no debe considerarse una solución mágica que salvará por sí sola a la escuela.

Durante el lanzamiento oficial, el experto de la casa de estudios de Massachusetts resaltó la necesidad de adoptar una postura agnóstica para poder evaluar la evidencia real de los proyectos tecnológicos implementados.

Innovación Educativa sin Hacer Daño

“Lo primordial es que cualquier innovación siga el principio de la ética médica de, ante todo, no hacer daño”, afirmó.

Luego explicó que el libro está centrado específicamente en el Sur Global porque es donde reside actualmente el 90 por ciento de la población mundial menor de 18 años de edad.

Reimers dijo que estas naciones enfrentan desafíos monumentales debido a sus pirámides poblacionales jóvenes y a los recursos financieros, que suelen ser escasos e insuficientes.

“El costo de oportunidad de las aventuras tecnológicas fallidas es altísimo para los sistemas que están bajo estrés constante”, indicó.

Explicó que la realidad que viven los estudiantes en México y América Latina está marcada por una profunda heterogeneidad socioeconómica y una gran diversidad de contextos culturales.

Dijo que siete de cada diez niños en México egresan de la primaria sin comprender lo que leen o realizar operaciones matemáticas de un nivel básico.

“La Inteligencia Artificial ofrece la oportunidad de personalizar el aprendizaje para atender a cada estudiante según su propio ritmo y necesidad real”.

Nuevo Paradigma Docente y Directivo

Por su parte María Renee Palomo, coautora de la obra, resaltó que la escuela actual en el Sur Global “sigue operando bajo un modelo de fábrica rígido y obsoleto”.

Este esquema de producción masiva aísla a los docentes y obliga a los estudiantes a adaptarse a un sistema de enseñanza estático; “la IA puede romper este paradigma porque permite trayectorias de aprendizaje centradas verdaderamente en el desarrollo del ser humano integral”.

En cuanto a la labor docente, el libro expone la soledad de profesores que lidian cada día con aulas de hasta 60 alumnos muy diversos.

Reimers describió cómo la IA debe actuar como una “cointeligencia que apoye a los maestros en sus tareas diarias de planeación didáctica compleja; al simplificar la carga administrativa, los educadores pueden recuperar tiempo valioso para dedicarse al acompañamiento pedagógico y emocional de sus alumnos”.

Un ejemplo resaltado en el libro es el uso de la IA desconectada en los contextos rurales y remotos de países como Brasil e India.

Incluso sin contar con internet constante, los docentes pueden usar sus móviles para evaluar trabajos escritos a mano y recibir de inmediato retroalimentación pedagógica útil.

Dijo que “esta aplicación demuestra que la tecnología bien diseñada puede reducir las inequidades educativas en lugar de profundizarlas socialmente”.

Liderazgo Escolar y Burocracia Asfixiante

María Renee Palomo afirmó que el liderazgo escolar está actualmente asfixiado por el papeleo excesivo y las demandas burocráticas que parecen ser, a veces, infinitas.

“Los directores escolares suelen dedicar la mayoría de su tiempo a asuntos administrativos o sindicales en lugar de enfocarse en mejorar la instrucción de sus docentes; la IA puede automatizar informes rutinarios, para permitir que el director se convierta en un guía pedagógico real para su comunidad”, expresó.

Añadió que la gobernanza educativa es otro pilar fundamental donde la IA puede generar cambios estructurales de un gran calado para la transparencia en la región. Palomo explicó que algoritmos de emparejamiento pueden mejorar la asignación de plazas docentes de una forma mucho más eficiente, justa y también equitativa; además la analítica predictiva ayuda a identificar a los estudiantes en riesgo de abandono escolar antes de que dejen las aulas.

Errores de Reformas Educativas

El libro advierte que digitalizar los planes de estudio actuales sin contextualizarlos “es un error sistemáticoque han cometido muchas de las reformas educativas del pasado”.

La IA debe servir para localizar contenidos, traduciéndolos a lenguas maternas y utilizando ejemplos extraídos de la propia realidad de la comunidad local; no se trata de añadir una asignatura, sino de integrar la alfabetización en IA de forma transversal y ética.

Fernando Reimers insistió en que el desarrollo tecnológico responsable debe realizarse mediante el codiseño con los propios Maestros, los estudiantes y los directores de cada escuela.

“Muchos desarrollos tecnológicos actuales intentan resolver problemas imaginarios que los docentes no sienten que tienen en su práctica cotidiana dentro del aula de clases; la desconexión entre la oficina del programador y el aula real es el principal riesgo que debemos mitigar urgentemente”, reveló.

La obra analiza con detalle la "pobreza de aprendizaje que afecta gravemente al 70 por ciento de los niñosen edad escolar de los países en desarrollo”.

La IA tiene el potencial de ser un espejo que muestre con claridad qué partes del sistema educativofuncionan y cuáles fallan; “no corregirá por sí misma las desalineaciones institucionales, pero hará que las fallas de la estructura escolar sean mucho más visibles”.

Para las familias, la obra sugiere que la tecnología puede fortalecer la comunicación bidireccional necesaria entre la escuela pública y el hogar de los estudiantes modernos.

Los informes inteligentes permiten a los Padres de Familia conocer en tiempo real los avances y las dificultades pedagógicas específicas que enfrentan sus hijos pequeños.

Esto fomenta una comunidad educativa más conectada y unida en torno al bienestar socioemocional y al éxito escolar de todos.

“Inteligencia Artificial y Educación en el Sur Global” es una hoja de ruta necesaria para lograr una transformación educativa con responsabilidad.

Reimers y Palomo coinciden en que el futuro de la humanidad se define hoy en las aulas de los países de la región latinoamericana.

“Abrazar la tecnología con un sentido ético y sistémico es la única forma de garantizar que ningún niño se quede atrás”, culminaron.

