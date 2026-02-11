En ciencias, las mujeres siempre han estado ahí y urge visibilizarlas”

Educación El programa STEM Para Todas y Todos, alcanzó a más de 307 mil niñas, niños y jóvenes en el país.

Para reducir las brechas de género y preparar a niñas, adolescentes y jóvenes para el futuro, Fundación RobotiX llamó a impulsar la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde edades tempranas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia la organización informó que detectó la necesidad en México de avanzar a una mayor equidad, y esta es posible cuando se apuesta por la educación.

Reveló que en los últimos cuatro ciclos escolares, a través del programa STEM Para Todas y Todos, alcanzó a más de 307 mil niñas, niños y jóvenes en el país, con una participación femenina del 48 por ciento.

Sandra Ximena Mazón López, Líder de Proyectos de Innovación en Fundación RobotiX, dijo que en el ciclo 2024-2025, más de 50 mil niñas participaron en experiencias educativas STEM, frente a 17 mil 532 en 2021–2022.

Comentó que esto refleja un crecimiento constante en la incorporación de niñas a programas de ciencia y tecnología.

“Durante años hemos pensado la ciencia y la tecnología con rostro de hombre, porque así se ha representado en libros, películas y narrativas; sin embargo, las mujeres siempre han estado ahí, hoy es urgente visibilizarlas, conocer sus nombres, sus aportes y que niñas y niños puedan verse reflejados en ellas”, señaló.

INNOVACIÓN EN FUNDACIÓN ROBOTIX

Añadió que de acuerdo con el World Economic Forum (2025), 7 de cada 10 empresas a nivel global planean capacitar en áreas tecnológicas a su fuerza laboral en los próximos años, que confirma la creciente demanda de habilidades STEM en el mercado laboral.

Informó que en México, tres de cada 10 estudiantes en programas STEM son mujeres, y en campos como ingeniería y tecnologías de la información su participación es aún menor, según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2023) y la UNESCO (2022).

Fundación RobotiX indicó que “esta brecha no responde a falta de talento, sino a estereotipos, prejuicios y a la escasez de referentes femeninos visibles en ciencia y tecnología desde el entorno educativo.

Dijo que un ejemplo del impacto que puede tener una educación STEM temprana es el de Imelda Gómez, joven docente y estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, quien hoy impulsa un proyecto educativo que acerca la ciencia y la tecnología a niñas y niños.

Expresó que Imelda fue alumna del programa FIRST LEGO League desde los 12 años y participó durante cinco temporadas; representó a México en competencias internacionales, y hoy comparte sus conocimientos y habilidades en estás áreas.

“Independientemente de la profesión que elijan, la tecnología y las habilidades STEM serán esenciales; incluso una niña que quiere ser veterinaria entiende que necesitará ciencia y tecnología para su futuro” , explicó la propia Imelda Gómez.

Otra historia que inspira es la científica Felicia Moo Koh, originaria de Kopomá, Yucatán, hablante de lengua maya y proveniente de una familia campesina dedicada a la agricultura tradicional.

Gracias al impulso de docentes y al acceso a becas, cursó estudios técnicos agropecuarios, una licenciatura en Biología, una maestría en Horticultura Tropical, un doctorado en Agricultura Tropical Sustentable y un posdoctorado en el Centro de Investigación Científica de Yucatán.

Hoy es docente de carrera en el Tecnológico Nacional de México, participa en proyectos de investigación sobre agricultura sustentable y es la única mujer de su comunidad que ha alcanzado este nivel académico.

También es jueza en la Olimpiada Docente STEM+, un evento organizado por Fundación RobotiX.

Mazón López añadió que desde la experiencia educativa, uno de los principales retos para que más niñas se interesen y permanezcan en áreas científicas es el llamado “currículo oculto”, es decir, los mensajes y prácticas no explícitas que se reproducen en la comunidad escolar.

“El modelo educativo puede hablar de igualdad, pero si no se promueven relaciones significativas y libres de prejuicios, el discurso no se sostiene; las niñas aprenden observando a sus docentes y a las mujeres que ven liderando estos espacios”, explicó.

Dijo que en un contexto donde la ciencia y la tecnología “serán cada vez más determinantes para el desarrollo social y económico del país, Fundación RobotiX reafirma su compromiso de seguir impulsando programas educativos que acerquen las habilidades STEM a niñas, jóvenes, docentes y comunidades”.

Afirmó que la igualdad en la ciencia comienza en el aula y se construye con referentes reales, cercanos y diversos.