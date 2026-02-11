“Festival Mujeres que Inspiran” busca niñas y jóvenes científicas

Mujeres Este 11 de febrero se realizarán talleres interactivos, charlas inspiradoras, carteles biográficos entre otras actividades de 11:00 a 15:00 horas en la Unidad Azcapotzalco. (UAM)

En México, solo el 30 % de las personas egresadas de las áreas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas son mujeres y apenas 12.9 % de los empleos en estas áreas son ocupados por ellas, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Con el objetivo de visibilizar su papel en estos ámbitos, la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) llevará a cabo el Festival Mujeres que Inspiran: impulsando mujeres en la ciencia, una jornada de divulgación dirigida a infantes, adolescentes y a la comunidad universitaria.

La maestra Merary Puga García, coordinadora de Docencia de la Unidad Azcapotzalco, integrante del comité organizador, indicó que se realizará este miércoles 11 de febrero, de 11:00 a 15:00 horas, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la participación de científicas, tecnólogas y alumnado de diversas disciplinas, quienes compartirán experiencias, conocimientos y proyectos.

El programa contempla talleres interactivos, exposiciones de ciencia y tecnología, charlas inspiradoras en las que las ponentes hablarán de sus historias y los desafíos enfrentados, además de actividades que vinculan el diseño con la investigación científica.

Al referirse a esta iniciativa, Puga García, señaló que el propósito es fomentar el interés científico desde edades tempranas, así como cuestionar estereotipos de género y dar cuenta de la diversidad de aportaciones realizadas por las mujeres en distintos campos del conocimiento. “Queremos que niñas y jóvenes puedan experimentar la ciencia de forma lúdica y cercana, que encuentren referentes que las inspiren”.

El programa incluye alrededor de 25 proyectos interdisciplinarios, con la participación de las tres divisiones académicas de la Unidad: Ciencias Básicas e Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades, y Ciencias y Artes para el Diseño. Entre los temas se encuentran la limpieza del agua con materiales accesibles, la relación entre neurociencia y escritura, matemáticas creativas, biotecnología, moda sostenible e inteligencia artificial.

La respuesta de la comunidad universitaria ha sido positiva, lo que permitió conformar un programa equilibrado y plural. Participarán las doctoras Silvia Corona Avendaño, del Departamento de Materiales; Sandra Loera Serna, de Ciencias Biológicas; y Estela García Galindo, de Humanidades, así como alumnado y personal académico y administrativo.

En el caso de esta sede universitaria, la maestra Puga García consideró que existe una presencia creciente de académicas cuya labor docente y de investigación, se vincula con este tipo de actividades.

No obstante, advirtió que persisten desafíos importantes relacionados con la desigualdad en el acceso a oportunidades, la permanencia en ciertas áreas de conocimiento y la necesidad de erradicar estereotipos de género.

El festival forma parte del compromiso de la UAM con la formación integral, la igualdad de género y la vinculación social, al generar espacios de encuentro, diálogo y divulgación del conocimiento.

“La invitación está abierta a toda la comunidad, sin distinción de género, para sumarse a esta iniciativa orientada a promover una ciencia más equitativa, diversa y accesible para todas y todos”, concluyó.

El resto del comité organizador de la Unidad Azcapotzalco está integrado por la doctora Grethell Georgina Pérez Sánchez, coordinadora de la licenciatura en Ingeniería Física, las maestras Ada Laura Pinedo Catalán, profesora del departamento de Administración, María Fernanda Josefina Ríos Rodríguez, y Sara Noemí Carranza Enríquez, colaboradoras de la coordinación de Docencia de la Unidad.