CIATEJ impulsa la divulgación científica inclusiva con estudiantes del CAM 7 y 8

Taller. El CIATEJ abrió sus puertas a estudiantes del Centro de Atención Múltiple 7 (CAM 7) y el Centro de Atención Múltiple 8 (CAM 8). (CIATEJ)

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de la participación de las mujeres en la generación de conocimiento científico y el desarrollo tecnológico, así como a fomentar vocaciones desde edades tempranas.

En este marco, el CIATEJ abrió sus puertas a estudiantes del Centro de Atención Múltiple 7 (CAM 7) y el Centro de Atención Múltiple 8 (CAM 8), quienes vivieron una jornada de aprendizaje, curiosidad y descubrimientos a través de talleres de ciencia recreativa impartidos por personal científico y tecnológico de las Unidades de Tecnología Ambiental y Biotecnología Médica y Farmacéutica.

Colores que revelan secretos

Este taller, a cargo de la Unidad de Tecnología Ambiental, permitió a las y los participantes adentrarse en el fascinante mundo de la cromatografía, una técnica utilizada en los laboratorios para separar los componentes de una mezcla y analizar sustancias presentes en alimentos, agua o suelos.Mediante un experimento sencillo, visual y colorido, las niñas y los niños separaron pigmentos de colorantes utilizando papel y agua, comprendiendo cómo esta técnica permite “revelar” los secretos ocultos en materiales que a simple vista parecen uniformes.

¡Eureka! Antibióticos y vacunas

Por su parte, la Unidad de Biotecnología Médica y Farmacéutica acercó a las y los asistentes a uno de los grandes hitos de la historia de la ciencia: el desarrollo de vacunas y medicamentos. A través de juegos y dinámicas, conocieron cómo se elaboran las vacunas, por qué son fundamentales para prevenir enfermedades y cuál es el impacto de la biotecnología médica en la salud.Asimismo, se abordó de manera accesible cómo funcionan los medicamentos y la importancia de seguir y concluir los tratamientos indicados por el personal médico.

Ciencia sin barreras, conocimiento sin límites

Desde el año 2020, el CIATEJ ha recibido de manera constante a estudiantes de los Centros de Atención Múltiple vecinos, reafirmando su compromiso con una divulgación científica inclusiva. En el CIATEJ estamos convencidos de que la ciencia es para todas y todos, y de que el talento no tiene género ni barreras.

Creemos que cada niña, niño y adolescente es un explorador en potencia, y que es responsabilidad de la comunidad científica abrir espacios donde la curiosidad, la imaginación y el conocimiento se conviertan en oportunidades para construir un futuro más justo, equitativo e incluyente.

*Oficina de Difusión y Divulgación