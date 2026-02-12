Premio de Ingeniería UDLAP reconoce a jóvenes comprometidos con el desarrollo sostenible

Premio. Con la entrega de estos premios, la Universidad de las Américas Puebla refrenda su compromiso con la formación de jóvenes con visión social. (UDLAP)

Con el fin de impulsar la participación de estudiantes de nivel medio superior en la construcción de un futuro más sostenible, la UDLAP realizó la ceremonia de reconocimiento a los ganadores de la tercera edición del Premio de Ingeniería, una iniciativa que fomenta el planteamiento de soluciones sobre el cuidado del medio ambiente, el acceso a recursos básicos, la eficiencia energética y el bienestar social.

Durante el evento, autoridades universitarias destacaron la importancia de fortalecer el vínculo entre la educación media superior y la formación en ingeniería, señalando que las nuevas generaciones de estudiantes juegan un papel clave en generar soluciones que contribuyan al desarrollo sostenible. “Es importante que ustedes como jóvenes estén interesados en crear soluciones creativas y propuestas desde su visión para hacer un mejor mundo, es lo que estamos buscando aquí”, señaló el Mtro. Luis Enrique Lara Álvarez, director general de Incorporación Estudiantil y Egresados de la UDLAP.

Por su parte, el Dr. Rafael Carrera Espinoza, decano de la Escuela de Ingeniería de la UDLAP, indicó que en total se recibieron 22 proyectos los cuales planteaban, bajo 5 categorías, cómo los participantes aplicaban ciertos conceptos y métodos de la ingeniería para la solución de problemas. Dichas propuestas fueron evaluadas por un comité constituido por profesores de tiempo completo de la misma Escuela de Ingeniería; quienes, al revisar su viabilidad, claridad, enfoque, propuesta, sustento técnico y conclusiones, seleccionaron a los tres mejores de cada categoría: Hambre cero, Acción por el clima, Energía asequible no contaminante, Ciudades y comunidades sostenibles e Industria, innovación e infraestructura.

Los estudiantes finalistas fueron notificados para que pudieran implementar algunas mejoras a sus trabajos y hacer una presentación final de sus proyectos, siendo nuevamente evaluados conforme al sustento del marco de referencia, justificación, revisión de literatura relevante, calidad visual y el desempeño en el escenario. “Cabe mencionar que el objetivo de este Premio de Ingeniería es reconocer la creatividad e innovación de los jóvenes de nivel medio superior, en el planteamiento de soluciones a problemáticas que son parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, en donde la ingeniería toma un papel importante”, agregó el Dr. Carrera Espinoza.

De esa forma, los ganadores del primer lugar fueron: Isabella Jocelyn Alcántara Fuentes en la categoría Hambre cero, Aarón Cobián Joya en Acción por el clima, Irack Cobián Michel en Energía asequible no contaminante, Abril Hiromi Jiménez Hernández en Ciudades y comunidades sostenibles y Santiago Espino Juhn en Industria, innovación e infraestructura. Quienes se hicieron acreedores a un incentivo UDLAP del 80%, para cursar una licenciatura en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas Puebla e ingresar en el período de agosto de 2026.

Con la entrega de estos premios, la Universidad de las Américas Puebla refrenda su compromiso con la formación de jóvenes con visión social, pensamiento innovador y responsabilidad global, al tiempo que fortalece el impulso a proyectos de ingeniería orientados a contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.