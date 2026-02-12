UNAM designa a hija de directora de la SECIHTI como integrante de su Junta de Gobierno

Votación del CU Este jueves se llevó a cabo una sesión ordinaria del Consejo Universitario. (UNAM)

El pleno del Consejo Universitario de la UNAM designó integrantes de la Junta de Gobierno a Sara Ladrón de Guevara, José María Serna de la Garza y a Rosaura Martínez Ruiz, hija de la actual funcionaria Rosaura Ruiz, directora de la Secretaría de Ciencia Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), en sustitución de Enrique Cabrero, Ana Rosa Barahona y Margarita Beatriz Luna, quienes terminan sus funciones por mandato de ley.

El anuncio ha causado polémica ante el posible “adelgazamiento” entre la frontera del Estado y la Universidad Nacional. No obstante, el rector de la Universidad refirió antes de la sesión que:

“La UNAM no debe reproducir la polarización del país. Hay que evaluar a las personas por sus méritos, su trayectoria y por sus ideas”.

PERFILES.

Sara Ladrón de Guevara González es licenciada en Antropología, con especialidad en Arqueología cum laude por la Universidad Veracruzana (UV); maestra en Historia del Arte y Arqueología por la Universidad de París I, Sorbona; y doctora en Antropología con mención honorífica por la UNAM.

Se ha desempeñado como investigadora y catedrática de la UV y en la Universidad de Guadalajara. Fue directora de la Galería del estado del Instituto Veracruzano de Cultura; secretaria académica de la UV, de 1997 a 2001; y directora del Museo de Antropología de la UV, de 1995 a 1997 y de 2005 a 2013. En 2013 asumió el cargo de rectora de la Universidad Veracruzana y la ratificaron para el periodo 2017-2021. Fue la primera mujer en asumir dicho cargo en esa institución de educación superior.

Su línea de investigación se centra en el estudio de la iconografía y la cosmovisión prehispánica, particularmente en las Culturas del Golfo de México. Ha participado en 14 proyectos arqueológicos de occidente y norte de México, principalmente en el estado de Veracruz, así como en Francia.

Además, cuenta con más de 100 publicaciones nacionales e internacionales, entre las que destacan “El Tajín. La urbe que representa el orbe”, “Culturas del Golfo” y “Sonrisas de Piedra y Barro”.

José María Serna de la Garza es investigador Titular B de Tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional; miembro de la Academia Mexicana de Ciencias; y primer vicepresidente de la International Association of Constitutional Law.

Tiene 166 publicaciones académicas entre libros en autoría, coautoría, coordinaciones, así como artículos y capítulos en libros, en español e inglés. Ha realizado estancias nacionales e internacionales de investigación: cuatro en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Público en Heidelberg (Alemania); y otra en la Universidad de Texas en Austin.

Ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado. En la Facultad de Derecho de la UNAM las materias de Garantías Constitucionales y Teoría de la Constitución; en la Universidad de Texas, las de Derecho mexicano y Derecho latinoamericano. Asimismo, el Seminario de Globalización y Derecho en diversas instituciones de educación superior. Ha participado en 320 congresos, seminarios y coloquios sobre derecho constitucional, autonomía universitaria y otros temas especializados.

Rosaura Martínez Ruiz es licenciada en Psicología por la UNAM -distinción que obtuvo con la medalla Gabino Barreda- y doctora en Filosofía por esta casa de estudios, grado que le fue otorgado con mención honorífica. Estudió la maestría en The New School for Social Research de Nueva York, donde se formó con figuras centrales del pensamiento contemporáneo como Jacques Derrida, Ágnes Heller y Richard Berstein.

Es profesora Titular C de Tiempo completo en el Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de la nación. Cuenta con el nivel D del PRIDE y forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel III. Es autora de tres libros de investigación, entre ellos Freud y Derrida: Escritura y psique; y Eros: Beyond the Death Drive, además de haber coordinado múltiples volúmenes colectivos y publicado más de 30 artículos en revistas arbitradas especializadas.

Su obra ha contribuido a renovar los estudios contemporáneos en filosofía política, teoría crítica, psicoanálisis y estudios del trauma, articulando el pensamiento filosófico con problemáticas sociales urgentes como la violencia, la memoria y la justicia. Ha sido profesora invitada en la Columbia University, University of California Berkeley y The New School for Social Research.

Rosaura Martínez Rosaura Martínez Ruiz es especialista en filosofía. (Arturo Orta / ¿Cómo ves?)

El Consejo Universitario también tomó protesta como consejero universitario a David Quintanar Guerrero, designado por la Junta de Gobierno como director de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán.

Al inicio de la sesión, el máximo cuerpo colegiado de la UNAM guardó un minuto de silencio en memoria del doctor Ignacio Rivera Cruz, profesor fundador de la FES Cuautitlán; y del doctor John Saxe-Fernández, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.