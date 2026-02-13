Justicia laboral al Magisterio; SNTE proyecta incremento salarial de 13%, garantiza estabilidad educativa

Si el salario mínimo se incrementó 13 por ciento, ese debe ser el piso de incremento para los trabajadores de la educación; Maestros merecen más por su compromiso con México, señala Alfonso Cepeda Salas —

SNTE Alfonso Cepeda Salas El líder del SNTE dijo que está en marcha la negociación del Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, de la que espera obtener buenos resultados. (SNTE)

La justicia laboral sigue avanzando para los trabajadores de la educación, quienes confían en que este año mejoren sus salarios en un 13 por ciento, dijo en Culiacán, Sinaloa, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas.

Añadió que en los últimos siete años fue brindada certeza laboral a un millón 150 mil agremiados; “incluidos los más de mil compañeros que este viernes recibieron su basificación; sin embargo, las maestras y los Maestros de Educación Básica merecen más por su compromiso cumplido con México”.

Fortalecimiento de Escuela Pública

Al entregar junto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, nuevas basificaciones, recordó que está en marcha la negociación del Pliego Nacional de Demandas (PND) 2026, de la que espera obtener buenos resultados.

“Si el salario mínimo se incrementó 13 por ciento, pues ese debe ser el piso de incremento para los trabajadores de la educación, y eso es lo que esperamos como respuesta salarial”, afirmó ante 3 mil trabajadores educativos

“También esperamos del Segundo Piso (de la Cuarta Transformación) que se fortalezca el programa La Escuela es Nuestra, que se reactive el programa de Escuelas de Tiempo Completo, sobre todo en las comunidades más desprotegidas”, dijo.

Al reconocer la disposición del Gobierno de la Cuarta Transformación, Cepeda Salas ratificó el compromiso del SNTE con una educación de excelencia, y garantizó la estabilidad y gobernabilidad en el campo educativo; “la educación no será campo de conflicto ni mucho menos de inestabilidad”.

Luego reiteró que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo “es la presidenta de la educación, por su solidaridad con el Magisterio, el reconocimiento y la dignificación de la labor docente”.

Sinaloa, Blindaje Autonomía Sindical

Por su parte, Rubén Rocha Moya felicitó a los trabajadores de la educación beneficiados y celebró que ya cuenten con certeza laboral.

Luego reconoció a Cepeda Salas por su desempeño al frente del Sindicato, y porque como senador de la República, garantizó que su gobierno fortalecerá la cercanía con el gremio para responder a sus demandas.

“Tengo la disposición de apoyar siempre al Magisterio; voy a seguir atendiendo los problemas de la educación”, subrayó.

De su lado el secretario general de la Sección 53, profesor Ricardo Madrid Uriarte, resaltó la entrega de mil 58 basificaciones al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE) en Sinaloa.

Reconoció el papel fundamental de Cepeda y Rocha en el funcionamiento de las escuelas; “ustedes son el engranaje silencioso que sostiene todos los días a la escuela pública”.

Afirmó que la gestión de Cepeda Salas está caracterizada por “liderazgo, congruencia y compromiso que han hecho posible, desde la trinchera sindical y el Senado, que las y los trabajadores de la educación podamos seguir abriendo caminos de justicia laboral”.

También destacó “la sensibilidad del gobernador Rubén Rocha Moya para construir acuerdos que mejoren las condiciones de los trabajadores de la educación sinaloense”.

Presente en la entrega de basificaciones, el senador Enrique Inzunza Cázarez, legisladores de la entidad, funcionarios públicos y ex secretarios de la Sección 53.

Previo a la ceremonia, el dirigente nacional y el gobernador de Sinaloa celebraron que el Congreso del estado haya aprobado, este jueves 12 de febrero, el decreto con el que se armonizan las leyes locales para concretar la autonomía sindical y castigar a los funcionarios públicos que intenten entrometerse en la vida interna de las organizaciones de los trabajadores.

