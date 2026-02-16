UNAM e Instituto Cervantes van por Soberanía Lingüística en era Digital; Crean Observatorio Regional

El español es un sistema orgánico y dinámico que no responde a esquemas fijos; se construye a través de las prácticas culturales y los avances tecnológicos, señala Leonardo Lomelí Vanegas —

Para analizar la enseñanza, uso y desarrollo de la lengua en la región, con especial énfasis en su situación ante las nuevas tecnologías, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Cervantes presentaron este lunes el Observatorio del Español para América Latina y el Caribe (OEALC).

Idioma Vivo frente a la Tecnología

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, y el director de Instituto Cervantes, Luis García Montero, encabezaron el evento y presentaron a Fernando Rodríguez Guerra como director académico del OEALC, quien tendrá su sede en el Centro de Enseñanza para Extranjeros (CEPE).

El diriente universitario dijo resaltó el papel del conocimiento para describir la realidad, y para interpretarla, además de proponer soluciones a problemas sociales.

Enseguida describió al español como un “sistema orgánico y dinámico en constante transformación, que no responde a esquemas fijos ni a patrimonios inmutables, sino que se construye a través de las prácticas culturales, los avances tecnológicos y los movimientos humanos”.

Reveló que actualmente existen 630 millones de personas con algún grado de competencia en el idioma, de las cuales más de 500 millones lo tienen como primera lengua.

Por su parte Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, manifestó una visión de la lengua española centrada en la democracia, el respeto a la diversidad y el rechazo a cualquier forma de imperialismo.

Habló como funcionario y como un poeta formado en la poesía del exilio español, y expresó que palabras como “libertad” e “igualdad” pueden ser malinterpretadas. Criticó que la libertad se entienda a veces como la “ley salvaje del más fuerte” en lugar de respeto a la diversidad, y que la igualdad se confunda con la homogeneización forzada.

En el auditorio José Vasconcelos del CEPE, las autoridades explicaron que la iniciativa analizará de forma rigurosa la evolución, el aprendizaje y el impacto del idioma en la región, especialmente ante el auge de la Inteligencia Artificial (IA) y las nuevas tecnologías.

El proyecto fue integrado a una red internacional para estudiar el español como un fenómeno vivo, diverso y dinámico.

Sus objetivos centrales incluyen la creación de diagnósticos sistemáticos sobre el uso de la lengua en la ciencia, la migración y la educación intercultural.

Ciencia, Migración e IA; Ejes del OEALC

En su oportunidad, Fernando Rodríguez Guerra, director académico del OEALC e investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, señaló la necesidad de crear una estructura permanente para analizar la lengua desde una perspectiva regional y científica.

Afirmó que la UNAM es el lugar idóneo para consolidar este proyecto por su vocación latinoamericana y su larga tradición en estudios lingüísticos, interculturales y de enseñanza de la lengua a través del CEPE.

Con esta alianza, ambas instituciones reforzaron su compromiso con la identidad hispánica y el fortalecimiento de los derechos lingüísticos en un mundo globalizado; ofrece una visión estratégica para entender el papel del español como herramienta de equidad y progreso social.

